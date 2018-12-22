解放軍海軍迅速崛起　美媒：濱海戰鬥艦還沒使用就過時

▲自由級濱海戰鬥艦（USS Freedom，LCS-1）。（圖／翻攝自維基百科，下同）

記者朱世凱／綜合報導

美軍「自由」（USS Freedom, LCS-1）號濱海戰艦（LCS）因為引擎故障進廠維修了2年多左右，近期終於維護完畢重返艦隊。不過這艘在2008年就服役的首艘濱海戰艦卻陷入一個尷尬的窘境，那就是雖然已經回到海上開始任務，但是面對解放軍艦艇快速發展之際，自己早就成為過時的戰備了。

據《大眾機械》報導，濱海戰鬥艦又稱近岸戰鬥艦，是美國海軍下一代水面戰艦的第一種設計，與國際上所指的巡防艦或護衛艦相仿；雖然海軍目前擁有11艘濱海戰艦正在服役，但2018年卻沒有部署任何一艘，所有船艦都在進行維修或設備測試階段，導致歷經不斷演變的地緣政治和解放軍發展後，成為過時且無用武之地的戰艦。

報導指出，「自由」號濱海戰艦2016年參加太平洋軍演後，維修人員發現引擎受到「嚴重損壞」，原因為海水泵的機械密封出現洩漏，導致海水滲進柴油發動機系統，因此進廠維修許久。

另外，濱海戰艦計劃的另一項問題便是缺乏設備，它的最初設計是使用可熱插拔的「任務模組」，並依照不同需求套用相對的模塊，包含反潛、反艦、特種部隊支援、掃雷等任務。

但是從工程開始至今的15年內，完全沒有任何一個任務模組準備好投入使用，使得濱海戰艦缺乏可用的模組來完成任務，艦上的主要武器也只有一管57mm的機槍，這和一艘海岸巡防艇的武裝差不多，沒有超越之處。

報導最後提到，濱海戰艦計劃在2019年再次部署，不過五角大廈已經對這項計劃缺乏信心，並且把原先訂購的船隻數量從52艘減少到32艘，打算保留經費用來軍購新型的導彈護衛艦。

分析人士指出，華府之所以沒有繼續削減數量下去，是因為這個計劃實在太大了，不能說放棄就擺爛，否則承包製作戰艦的2家廠商就會無法維持經營，海軍也將面臨違反合約等麻煩。