國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普《國安戰略》高度重視台灣！　要求日本、南韓「調漲軍費」

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普公布新版《國家安全戰略》高度重視台灣。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普今年1月重返白宮後，依法律規定公布新版《國家安全戰略》（NSS），時隔3年再度更新美國對外、經濟與軍事的總體方針。文件多次提及台灣，明確將「防衛台灣」列為印太戰略最優先課題，強調美國需與盟友共同阻止敵國突破第一島鏈，要求南韓、日本大幅提升國防支出與集體防衛能力，因應區域安全挑戰。

新版《國家安全戰略》於美東時間5日由白宮透過官網公布。文件指出，維持軍事優勢、避免台海爆發衝突，是美國印太政策最重要任務，美方將打造能在第一島鏈「任何地點」阻止侵略的軍力。第一島鏈涵蓋日本琉球群島、台灣、菲律賓至麻六甲海峽。

其中，南韓亦被視為防衛第一島鏈的重要盟友與成員，意味川普政府將持續要求南韓在區域防衛上承擔更多責任。

▲▼日本陸上自衛隊位於沖繩縣與那國島的駐地。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本陸上自衛隊位於沖繩縣與那國島的駐地，距離台灣僅約110公里。（圖／達志影像／美聯社）

文件直言，美國無法、也不應單獨完成此任務，因此盟國必須加強集體防衛，並投入更高額度的軍費。文件要求第一島鏈內的日本、南韓等國提高軍事支出、增強自身戰力，同時擴大提供美軍基地與港口的使用權，以增強嚇阻能力。

南韓《韓聯社》分析，川普批准南韓總統李在明提出建造核動力潛艦的要求，恐與美方意在壓制中國、強化區域防衛有關。

文件進一步指出，美國與盟國將提升沿著第一島鏈的海上安全合作，以防止中國以武力改變台海現狀。同時重申，美國將維持對台「既有宣示政策」，不支持台灣片面改變現狀，同時反對中國以武力奪取台灣。

在要求盟國分攤軍費部分，川普政府的語調更為強硬。文件表示，美國不再獨自扛起全球秩序，盟國必須停止「搭便車」的行為。川普政府期望各國增加軍費GDP占比，以補齊多年累積的不平衡。就在10月美韓峰會後，南韓已承諾「盡快」將國防開支提高至GDP的3.5%。

值得注意的是，長達29頁的文件中，南韓僅出現3次，至於北韓就連一次也未被提及，引發韓媒關注。

美國與烏克蘭代表團在美國佛羅里達州展開第3天會談，雙方表示已在為戰後烏克蘭建立安全框架方面取得進展，但強調任何實質突破仍取決於俄羅斯是否願意展現對長期和平的承諾。

川普美國國家安全戰略NSS日本南韓

