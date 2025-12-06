川普《國安戰略》高度重視台灣！　要求日本、南韓「調漲軍費」

▲美國總統川普公布新版《國家安全戰略》高度重視台灣。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普今年1月重返白宮後，依法律規定公布新版《國家安全戰略》（NSS），時隔3年再度更新美國對外、經濟與軍事的總體方針。文件多次提及台灣，明確將「防衛台灣」列為印太戰略最優先課題，強調美國需與盟友共同阻止敵國突破第一島鏈，要求南韓、日本大幅提升國防支出與集體防衛能力，因應區域安全挑戰。

新版《國家安全戰略》於美東時間5日由白宮透過官網公布。文件指出，維持軍事優勢、避免台海爆發衝突，是美國印太政策最重要任務，美方將打造能在第一島鏈「任何地點」阻止侵略的軍力。第一島鏈涵蓋日本琉球群島、台灣、菲律賓至麻六甲海峽。

其中，南韓亦被視為防衛第一島鏈的重要盟友與成員，意味川普政府將持續要求南韓在區域防衛上承擔更多責任。

▲日本陸上自衛隊位於沖繩縣與那國島的駐地，距離台灣僅約110公里。（圖／達志影像／美聯社）

文件直言，美國無法、也不應單獨完成此任務，因此盟國必須加強集體防衛，並投入更高額度的軍費。文件要求第一島鏈內的日本、南韓等國提高軍事支出、增強自身戰力，同時擴大提供美軍基地與港口的使用權，以增強嚇阻能力。

南韓《韓聯社》分析，川普批准南韓總統李在明提出建造核動力潛艦的要求，恐與美方意在壓制中國、強化區域防衛有關。

文件進一步指出，美國與盟國將提升沿著第一島鏈的海上安全合作，以防止中國以武力改變台海現狀。同時重申，美國將維持對台「既有宣示政策」，不支持台灣片面改變現狀，同時反對中國以武力奪取台灣。

在要求盟國分攤軍費部分，川普政府的語調更為強硬。文件表示，美國不再獨自扛起全球秩序，盟國必須停止「搭便車」的行為。川普政府期望各國增加軍費GDP占比，以補齊多年累積的不平衡。就在10月美韓峰會後，南韓已承諾「盡快」將國防開支提高至GDP的3.5%。

值得注意的是，長達29頁的文件中，南韓僅出現3次，至於北韓就連一次也未被提及，引發韓媒關注。