陸電動自行車新規上路！最高車速限制25公里　商家憂「賣不動」

▲大陸電動自行車新國標上路，民眾反應冷清致商家進貨態度保留。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸新版電動自行車國家標準於1日正式落地，最高時速不得超過25公里、需加裝定位與安全監測系統等要求同步上路。然而，新款車型因限速、外觀與載物能力受限，被騎乘者批「實用性下降」，部分門店銷量甚至掛零。商家普遍憂心，價格上漲與騎行體驗改變或使新車「開局不利」。

《極目新聞》報導，新國標規定，電動自行車最高設計車速不得超過25km/h，使用塑料總質量不超過整車質量的5.5%，提出增加北斗定位、通信與動態安全監測功能。目前，舊國標電動車已全面禁售多日，新上線的新國標電動車卻引發了大量吐槽。大家體驗後吐槽最多的，是個別車型的實用性和騎行體驗。

西安市雁塔區多家電動車門市紛紛提到，新規上路後，新車在材質安全性、電子配備與定位功能上確有升級，價格也普遍上漲約300至500元（人民幣），但實際銷售相當冷清，多數店家坦言「看的人多、買的人少」，甚至出現連日零成交的情況。

店家說明，新規車型採用阻燃材質，並加裝定位與車速控制系統，只要速度超過25km/h，車輛便會自動斷電直至降速。外觀方面則多維持傳統電動自行車樣式，不少品牌仍保留後座；然而雅迪某款新國標車因僅設單一座墊且無置物籃，引發網上一片吐槽。

買家普遍反映，限速成為最大購買阻力，「要慢買自行車，要快買電動摩托車」，電動自行車的定位因此顯得尷尬。部分家長也擔憂少數車型沒有後座是否能接送孩童，店家則表示可協助免費安裝兒童座椅。

另有商家透露，新車剛上市即被大量批評，且售價提高後更顯乏力，他們目前採取觀望態度，「怕進了貨賣不掉。」