　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸電動自行車新規上路！最高車速限制25公里　商家憂「賣不動」

▲大陸電動自行車新國標上路，民眾反應冷清致商家進貨態度保留。（圖／翻攝極目新聞）

▲大陸電動自行車新國標上路，民眾反應冷清致商家進貨態度保留。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸新版電動自行車國家標準於1日正式落地，最高時速不得超過25公里、需加裝定位與安全監測系統等要求同步上路。然而，新款車型因限速、外觀與載物能力受限，被騎乘者批「實用性下降」，部分門店銷量甚至掛零。商家普遍憂心，價格上漲與騎行體驗改變或使新車「開局不利」。

▲大陸電動自行車新國標上路，民眾反應冷清致商家進貨態度保留。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，新國標規定，電動自行車最高設計車速不得超過25km/h，使用塑料總質量不超過整車質量的5.5%，提出增加北斗定位、通信與動態安全監測功能。目前，舊國標電動車已全面禁售多日，新上線的新國標電動車卻引發了大量吐槽。大家體驗後吐槽最多的，是個別車型的實用性和騎行體驗。

西安市雁塔區多家電動車門市紛紛提到，新規上路後，新車在材質安全性、電子配備與定位功能上確有升級，價格也普遍上漲約300至500元（人民幣），但實際銷售相當冷清，多數店家坦言「看的人多、買的人少」，甚至出現連日零成交的情況。

▲大陸電動自行車新國標上路，民眾反應冷清致商家進貨態度保留。（圖／翻攝極目新聞）

店家說明，新規車型採用阻燃材質，並加裝定位與車速控制系統，只要速度超過25km/h，車輛便會自動斷電直至降速。外觀方面則多維持傳統電動自行車樣式，不少品牌仍保留後座；然而雅迪某款新國標車因僅設單一座墊且無置物籃，引發網上一片吐槽。

▲大陸電動自行車新國標上路，民眾反應冷清致商家進貨態度保留。（圖／翻攝極目新聞）

買家普遍反映，限速成為最大購買阻力，「要慢買自行車，要快買電動摩托車」，電動自行車的定位因此顯得尷尬。部分家長也擔憂少數車型沒有後座是否能接送孩童，店家則表示可協助免費安裝兒童座椅。

另有商家透露，新車剛上市即被大量批評，且售價提高後更顯乏力，他們目前採取觀望態度，「怕進了貨賣不掉。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小紅書拒配合打詐！　綠曝Line、Meta都配合：為何要給例
快訊／35歲女開遊覽車撞機車！　騎士當場死亡
鯛魚排抽驗出大包！　漁民阿伯「大度不提告」：以後注意就好
快訊／8歲兒被爆霸凌同學　賴瑞隆道歉自責：先動手就是不對
突禁小紅書惹議　總統府：尊重、支持內政部決策
快訊／TWICE大巨蛋加場4萬票秒殺！　粉絲崩潰轉圈圈
快訊／逢甲商圈驚悚墜樓！　男頭部重創慘死
《信號2》恐永遠石沉大海！　網崩潰：我等了10年
勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

支付寶大當機！客服被投訴到癱瘓　阿里系淘寶閒魚也跟著崩

馬克宏4度訪華定下「主基調」　陸官媒：中法關係戰略意義更加凸顯

陸外賣龍頭「餓了麼」換名「淘寶閃購」　阿里打響即時零售競爭賽道

陸電動自行車新規上路！最高車速限制25公里　商家憂「賣不動」

陸百萬粉絲網紅12歲成短影音鼻祖　破「網紅＝學渣」印象拚進北大研究所

宏福苑傷亡最慘「竟非起火大樓」　死者女性占多數

「台灣封鎖小紅書」衝微博熱搜第一　陸網笑了：兩岸真的是一家人

海基會開台商顧問會議　專家籲：審慎評估生產配置與市場分散風險

防堵詐騙假訊息！小紅書遭我方禁一年　陸委會：不是針對哪一國

福建推在台開沙縣小吃補助5千　陸委會：若涉政府機關補助恐違規

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

國道豐原死亡車禍

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

支付寶大當機！客服被投訴到癱瘓　阿里系淘寶閒魚也跟著崩

馬克宏4度訪華定下「主基調」　陸官媒：中法關係戰略意義更加凸顯

陸外賣龍頭「餓了麼」換名「淘寶閃購」　阿里打響即時零售競爭賽道

陸電動自行車新規上路！最高車速限制25公里　商家憂「賣不動」

陸百萬粉絲網紅12歲成短影音鼻祖　破「網紅＝學渣」印象拚進北大研究所

宏福苑傷亡最慘「竟非起火大樓」　死者女性占多數

「台灣封鎖小紅書」衝微博熱搜第一　陸網笑了：兩岸真的是一家人

海基會開台商顧問會議　專家籲：審慎評估生產配置與市場分散風險

防堵詐騙假訊息！小紅書遭我方禁一年　陸委會：不是針對哪一國

福建推在台開沙縣小吃補助5千　陸委會：若涉政府機關補助恐違規

憲兵淪共諜滲透總統府！學長帶學弟賣情報　叛國4賊重判抓去關

人類創作地位被挑戰？黃仁勳：未來兩三年90%新知識將由AI生成

支付寶大當機！客服被投訴到癱瘓　阿里系淘寶閒魚也跟著崩

為湖人勝利犧牲！詹皇連1297場神紀錄中斷　八村壘曝絕殺前對話

國道行車飛來塑膠袋！駕駛冷靜「盲開28秒」　嚇出一身汗

體育生說不！想證明體育班不是猴子　卻被教練要脅退隊

體育生說不！學姐受教練指示圍毆霸凌　要她睡地板

體育生說不！教練恐嚇退隊就找黑道斷手指

男國3草屯路段自撞「車子橫路中」害3車連環撞　零件噴滿地

才剛宣布開唱！　炎亞綸首場曼谷演唱會「不可抗力」延期

【大愛不止於生前】羅東女病患腦死器捐　救護車接力送心肺延續生命

大陸熱門新聞

「台灣封小紅書」登微博熱搜　陸網笑了

工程師「帶薪如廁」慘了　辯長痔瘡遭打臉

江蘇一對夫妻生出金髮碧眼寶寶 三代都是中國人讓家屬詫異

我國有望與宏都拉斯重新建交　中方酸：絕路一條

宏福苑傷亡最慘「竟非起火大樓」

小紅書APP遭禁一年　陸委會：不是針對哪一國

香港大火「燦笑比YA」合照　YTR遭港警拘捕

越南空姐與陸籍男友自創「暗號」涉黃

海基會開台商顧問會議　專家籲：審慎市場分散風險

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

福建「兩岸標準共通條例」　陸委會：對台不具效力

陸百萬粉絲網紅12歲成短影音鼻祖 破「網紅＝學渣」印象拚進北大研究所

在台開沙縣小吃補助5千　陸委會：若涉政府機關補助恐違規

高市早苗「理解尊重」《中日聯合聲明》 陸：能準確完整重申所述內容？

更多熱門

相關新聞

桃園7處風景區停車場　完成電動車充電樁建置

桃園7處風景區停車場　完成電動車充電樁建置

桃園市政府風景區管理處4日表示，該處為推動淨零碳排、打造低碳旅遊環境，該處於114年完成 7 處風景區公有停車場電動車充電樁基礎設施建置，包含 180kW快充8槍、11kW慢充6槍，目前已全數投入營運並開始收費。

Skoda電動小休旅Elroq產量破10萬

Skoda電動小休旅Elroq產量破10萬

鄭宗哲被公園阿伯加賴　北高累到崩潰

鄭宗哲被公園阿伯加賴　北高累到崩潰

福特Territory油電試駕！空間配備顧家更全面

福特Territory油電試駕！空間配備顧家更全面

KIA最便宜入門電動車明年1月現身

KIA最便宜入門電動車明年1月現身

關鍵字：

電動車自行車新國標限速價格銷量冷清

讀者迴響

熱門新聞

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案

即／衛生局鯛魚排藥檢搞烏龍　陳其邁道歉

利菁曬聚餐照！　「6大天后一字排開」

台女月薪3萬嫌水電工髒又臭　一聽真實收入秒改口

「台灣封小紅書」登微博熱搜　陸網笑了

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

國道豐原死亡車禍

國道豐原死亡車禍

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面