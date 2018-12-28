普悠瑪翻覆68天！調查曝狂指超速　尤振仲：求公布2訪談紀錄

▲律師代表普悠瑪司機員呼籲公布2次訪談紀錄。（圖／記者林敬旻攝）

記者曹悅華／台北報導

普悠瑪翻覆至今邁入第68天，司機尤振仲今（28）委託律師召開記者會，初步對外釐清事故和發表聲明，內容提到「完全無法接受人為超速的認定」，認為自己完全依速限行駛，希望調查小組可以盡快公布2次的訪談紀錄以及確實的通聯記錄。

尤振仲在聲明稿中提到，調查報告中寫的通聯紀錄，以及自己記憶中的通聯過程，存在許多重要關鍵之處有所出入，我懇請當局公布完整且不間斷的行調通聯紀錄錄音檔，以及完整的事故訪談紀錄，供社會大眾檢視事發過程、通聯狀況與訪談的原貌。

▲尤振仲強調自己完全無法接受人為超速的認定。（圖／記者游芳男攝）

尤振仲進一步補充，以當日列車過武荖坑橋後為例，按照該路段速限，自己將電門把手放置在刻度時速82、83公里來降速。但調查報告卻指出，電門把手從尤出羅東站後直至出事前，都放置在刻度時速140公里。

另外，尤振仲也說，意外發生前，持續嘗試排除故障，最後一次復位完成後，轉身隨即發現列車速度異常，為避免列車直接撞上月台造成更大損傷，因此，自己緊急做了緊韌動作，試圖讓列車傾倒出軌，但調查報告指出，沒有任何煞車跡象。

尤振仲律師今呼籲，希望可以公開所有訪談內容，這樣才不會有沒辦法釐清地方，像是並沒有像調查報告顯示的那麼快，希望也能確實參考司機認定自己的速度是多少、電門把手等狀況，才能盡可能還原事故當時的狀況，意即讓尤的認知也能變成調查依據，也許會發現許多還沒被發現的問題。

▲普悠瑪翻覆至今已經68天。（圖／記者游芳男攝）

律師提到，調查小組前後跟尤訪談了兩次，一次在醫院，另一次到他們家，而在司機印象中有做緊急處置動作，但是調查小組緊抓速度跟把手是對應的，認為報告就是認為機械測出來都是這樣，司機的回答只是以往的習慣，並不代表這次就沒有超速，所以才會一直強調公開訪談紀錄，真正還原整個過程。

另外就趕點問題，律師表示尤沒有趕點的壓力，因為他是二線支援一線，就算他誤點也不會有任何懲處壓力；毒品部分，也要向大眾澄清，確定與本次事故無關，所以就這次的調查報告中，將毒品列為事故發生原因之一，認為這個對司機稍息針對，有點不妥。

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