獨／撐不過農曆年！30年老字號「喜美旅行社」明年2月暫停營業改組重新出發

▲30多年老字號「喜美旅行社」28日在內部公告明年2月起暫停營業（圖／網友提供）

18:50 新增

喜美旅行社於28日晚間發布新聞表示，董事長黃文桂明年1月31日退休後，該公司已承接至108年4月份之已收訂金團體、票務等業務，均會負責圓滿妥善處理完成。 （下圖／喜美旅行社提供）





記者曹悅華／台北報導

28日是2018年最後一個上班日，旅行業卻很不平靜，驚傳已有30多年的老字號「喜美旅行社」在內部公告，將自明年2月起暫停營業，震驚不少業者！對此，《ETtoday新聞雲》記者除獨家取得內部公告外，也得知喜美並非如外界謠傳的真要吹熄燈號，而是「打掉重練」，待董事長黃文桂退休後，預計由副總經理隋桂珍接手，不過目前成員股東都還在了解當中，等有正式結果後會再對外發布聲明。

喜美旅行社28日在公司內部公告指出，黃文桂在旅遊業界服務近44年，將於明（108）年1月31日退休，公司行政作業上與員工結算到該日為止，另提及目前所承接至108年4月份之已收訂金團體、票務等業務，均會負責圓滿妥善處理完成。承蒙各位（員工同仁）30多年來支持愛護「華泰旅遊」，公司自108年2月1日起將暫停營業。

對此，《ETtoday新聞雲》記者求證喜美旅行社，隋桂珍澄清，今天這個內部公告出來，其實不是代表喜美要熄燈號，主要原因是老闆黃文桂要退休，所以希望會計在107年作個了結，一方面也是因為公司是股東制，所以會計要結清，並非外界謠傳的結束營業。

▲喜美旅行社副總經理隋桂珍。（圖／資料照片）

隋桂珍進一步補充，會流出那樣的聲明，是因為一個公司要轉型勢必會有資遣的動作，畢竟要給別人接手，也不是全盤接收，勢必得做改變，而黃董退休以後，會有主管幹部來接，目前預計是由自己接手，但規模維持多少都要再商討，不過基本上會維持喜美的名字，現在成員股東都還在處理當中，並不是外界謠傳的會結束營業。



由於接下來就是寒假、春節連假的旅遊旺季，不少旅客已繳費報名參加旅行團，權益是否會因此受損？觀光局表示，目前還沒有接獲該旅行社是否要暫停營業或解散，因為如果要解散或是暫停營業必須繳交資料，再去地方政府那邊做登記，這部分都沒有看到動作。

站在保障旅客的權益，觀光局表示會去做了解，目前只知道該公司是營運階層變動（主管階層交棒），並沒有要解散，不過一切狀況要等完整了解之後才知道。

喜美旅行社主打品牌「華泰旅遊」，早期以東北亞線起家到現在拓展至短、中、長程線，足跡已遍及全球，亦多次榮獲觀光局的肯定，是超過30年老字號綜合旅行社，而傳出即將接手喜美的隋桂貞，除了是該公司副總經理外，亦層擔任台灣旅行同業公會東南亞線負責人。

公告內容全文：

本公司黃董事長文桂先生在旅遊業界服務近44年，將於108年1月31日起宣布退休！

公司行政作業上與員工結算到108年1月31日止公司目前所承接至108年4月份之已收訂金團體、票務等業務，均會負責圓滿妥善處理完成。

感恩各位同業及同仁們，一路上相挺，做到了輝煌璀璨的業績！

承蒙各位30多年來支持愛護「華泰旅遊」，公司自108年2月1日起暫停營業！

最後造成大家的不便，敬請見諒！



延伸閱讀~

老字號「喜美旅行社」暫停營業 已買行程用這2招處理不吃虧

