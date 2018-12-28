快訊／普悠瑪翻覆懲處「3任台鐵局長」定案！鹿潔身最重記大過

▲普悠瑪列車翻覆至今已2個月。（圖／記者宋良義攝）

記者曹悅華／台北報導

普悠瑪翻覆意外至今已2個月，行政院調查小組21日召開總結記者會，交通部代理部長王國材證實包含鹿潔身在內3立任台鐵局長也在建議懲處名單中，並透露前局長鹿潔身是所有局長中責任最大的，恐面臨大過處分。交通部今（28）天召開考績委員會審議，決議范植谷、周永暉（現任觀光局長）2人各記過1次，前局長鹿潔身記1大過。

交通部表示，根據行政院1021鐵路事故行政調查小組公布的調查報告，這次事故非單一肇因所導致，且涉及組織、設備、程序、人員及環境等5個層面問題；其中「安全管理制度不完善」、「不良之組織安全文化」等組織層面的事故成因是屬台鐵局局長之督導責任，因此，交通部召開考績會，決議就普悠瑪列車第一組101年10月交車後之3位局長進行行政懲處。

▲前任台鐵局長鹿潔身。（圖／記者季相儒攝）



事實上，王國材在21日便說明，鹿潔身會被納入懲處建議名單是因為對安全文化還有督導整個安全意識和維修能力不足，另外范植谷跟周永暉，這部分考慮了很久，但很重要的一點局長必須負責任，便是96年發生大里事故的時候，當時調查的原因就是ATP隔離，再後來建立了ATP遠端監控系統後，101年11月開始普悠瑪陸續到台鐵，ATP沒有連線，等於說沒有跟遠端監視系統放在一起，這樣的安全意識局長應該要在意，但這6年卻沒有。

▲現任觀光局長周永暉。（圖／記者賴文萱攝）

另外，台鐵局今天早上9點舉行「年度考成委員會第6次會議」，會議結束後將會公布普悠瑪翻覆事件首波懲處名單，據先前台鐵局長張政源表示，副局長、正副處長、科長、段長、主任等相關督導主管都在建議懲處名單內，懲處額度依據情節輕重，最高記一個大過和調職處分；另外針對司機員等其他10位一線同仁，因配合司法調查程序，不在這波懲處名單中，會待調查結果出來後，再來釐清責任。而這份懲處將會是歷年人數之最，堪稱史上最大連坐罰。

普悠瑪事故發生於10月21日，共造成18死、上百人輕重傷，行政院在11月26日公布的初步調查報告指發現，本次事故涉及人員操作、作業程序、機械設備及組織管理等個別層面的問題或異常湊巧同時穿過每一道防護措施的漏洞，只要問題或異常發生當下能夠有效處置，本次事故就不會發生。

調查小組在報告中分析，事故列車行進中，因主風泵異常，發生列車動力時有時無、停留軔機間歇作動之異常狀況，相關人員採取之運轉決策及應變處置作為未排除異常狀況；司機員於列車行進中，同時持續通聯嘗試排除列車異常狀況，進入新馬站彎道前未依規定減速。