老字號「喜美旅行社」暫停營業　已買行程用這2招處理不吃虧

▲ 30多年老字號「喜美旅行社」28日在內部公告明年2月起暫停營業（圖／網友提供）

記者蔡玟君、于佳云／台北報導

有30多年歷史的老字號「喜美旅行社」28日貼出內部公告，表示董事長黃文桂將於2019年1月31日退休 ，旅行社也將於2月起暫停營業，對於已向該旅行社購買行程的民眾該如何處理？旅行業品保協會旅遊糾紛調處委員會主委林英明表示，可透過喜美協助轉到其他旅行社，或直接要求退款等2種方式處理。

▲旅客示意圖。（圖／記者李毓康攝）

旅遊糾紛調處委員會主委林英明表示，喜美旅行社公告為2019年2月起暫停營業，如果在此之前已向喜美旅行社購買2月以後出發的行程的民眾，建議可透過喜美協助轉到其他旅行社，或是直接向喜美申請退款，因為並非惡性倒閉等問題，因此如民眾需喜美協助將行程轉到其他旅行社或退款，原則上是沒有問題的。

林英明也表示，喜美旅行社宣布暫停營業他也是今天才知道，但之前曾有聽說董事長黃文桂私下表示，是他個人要退休，旅行社仍會繼續營運，確切情況仍有待觀光局與品保協會向喜美旅行社確認。

旅行商業公會理事長蕭博仁表示，有聽說董事長要退休，但不確定喜美旅行社是否會隨著董事長退休也一起收掉，但據他了解，目前喜美旅行社的財務狀況是沒有問題的。旅行同業表示，喜美旅行社近年有縮編，目前多以和同業合作為主，直客量較少，比例上約是7比3。