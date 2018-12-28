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快訊／普悠瑪首波懲處「台鐵17人」拍板！副局長罰最重調職加大過

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▲▼普悠瑪列車翻覆。（圖／記者宋良義攝）

▲普悠瑪翻覆首播懲處名單今天公布。（圖／記者宋良義攝）

記者曹悅華／台北報導

「台鐵局年度考成委員會第6次會議」今（28）日上午9點召開，會議結束後終公布普悠瑪翻覆事件首波懲處名單，人數高達位17位，最高層級至副局長何獻霖，最大額度為調職加大過，是歷年人數之最，堪稱史上最大連坐罰

懲處名單如圖：

▲▼普悠瑪事故懲處名單。（圖／台鐵局提供）

▲普悠瑪事故台鐵局懲處名單。（圖／台鐵局提供，點我放更大

17人懲處名單為，台鐵局副局長何O霖記1大過，調整職務、台鐵局總工程司高O鋆記過1次、機務處處長賴O隆記1大過，調非主管職務、機務處副處長賴O金記過1次、機務處科長吳復記過1次、台鐵局副總工程司柳O煌記過2次、高雄機廠廠長謝O崑申誡2次、七堵機務段段長許O存記1大過，調非主管職務、七堵機務段副段長蔡O榮記過2次、七堵機務段主任李O輝申誡2次、七堵機務段主任范O鵬記過1次、機務處正工程司劉O旻記過1次、台北機務段段長林O春申誡2次、台北機務段副段長陳O仁記過1次、台北機務段主任林O舜申誡2次、運務處處長張O松申誡1次、綜合調度所所長吳O欽申誡2次

而稍早，交通部已先公布歷任台鐵局長懲處結果，有關局長行政責任檢討，經交通部於本年12月28日召開考績委員會審議，決議台鐵局前局長范植谷、周永暉（現任觀光局長）2人各記過1次，前局長鹿潔身記1大過。

▲▼行政院普悠瑪總結記者會 交通部代理部長王國材、行政院發言人谷辣斯·尤達卡、行政院政務委員吳澤成、交通鐵道局長胡湘麟 台鐵局長張政源（圖／記者屠惠剛攝）

▲台鐵局長張政源先前就表示，第一波懲處主要針對相關督導主管。（圖／記者屠惠剛攝）

台鐵局長張政源在行政院調查小組21日記者會上說明，整起案子在接獲行政院調查小組的報告後，就開始作行政責任的檢討，由最新成立的營運安全處來作檢討，第一波懲處的有副局長、正副處長、科長、段長、主任等相關督導主管，懲處額度依據情節輕重，最高記一個大過和調職處分；另外針對司機員等其他10位一線同仁，因配合司法調查程序，不在這波懲處名單中，會待調查結果出來後，再來釐清責任。

▲▼行政院普悠瑪總結記者會 交通部代理部長王國材、行政院發言人谷辣斯·尤達卡、行政院政務委員吳澤成、交通鐵道局長胡湘麟 台鐵局長張政源（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部代理部長王國材認為歷任台鐵局長也該承擔責任。（圖／記者屠惠剛攝）

同時間，交通部代理部長王國材透露歷任台鐵局長也被納入懲處建議名單，王表示，鹿潔身會被納入是因為對安全文化還有督導整個安全意識和維修能力不足，另外范植谷跟周永暉，這部分考慮了很久，但很重要的一點局長必須負責任，便是96年發生大里事故的時候，當時調查的原因就是ATP隔離，再後來建立了ATP遠端監控系統後，101年11月開始普悠瑪陸續到台鐵，ATP沒有連線，等於說沒有跟遠端監視系統放在一起，這樣的安全意識局長應該要在意，但這6年卻沒有，基於以上原因，把三個局長都納入建議懲處名單內，同樣在今日公布。

普悠瑪事故發生於10月21日，共造成18死、上百人輕重傷，行政院在11月26日公布的初步調查報告指發現，本次事故涉及人員操作、作業程序、機械設備及組織管理等個別層面的問題或異常湊巧同時穿過每一道防護措施的漏洞，只要問題或異常發生當下能夠有效處置，本次事故就不會發生。

調查小組在報告中分析，事故列車行進中，因主風泵異常，發生列車動力時有時無、停留軔機間歇作動之異常狀況，相關人員採取之運轉決策及應變處置作為未排除異常狀況；司機員於列車行進中，同時持續通聯嘗試排除列車異常狀況，進入新馬站彎道前未依規定減速。
 

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關鍵字：普悠瑪,翻覆,懲處名單,台鐵局

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