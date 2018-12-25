入境聽到宣導先自首！廈門客掏出「整包香腸」　一句話現省20萬

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為防堵非洲豬瘟入境，農委會修法提高罰緩至20萬元起跳，自18日至23日止，已經開出11張20萬元罰單。廈門一名陸客宋先生24日搭乘班機抵台，在入境前聽到機場人員宣導，主動上前自首「我有帶香腸」，與20萬的高額罰單擦身而過，未遭開罰。

▲宋男從隨身行李中拿出一包香腸，主動自首申報。（圖／東森新聞）

非洲豬瘟肆虐，如若病毒入侵台灣，造成的經濟損失、產業鏈影響難以想像，且由於非洲豬瘟並無有效疫苗，豬隻一旦遭到感染，死亡率高達100%，假如台灣豬隻中標、感染範圍擴大，後續想要恢復成「非疫區」將會是段漫長、艱難且遙遙無期的路。

農委會為此繃緊神經，加強海關稽查取締，並於14日宣布若旅客在未申報的情況下攜帶肉類製品入境，將依《動物傳染病防治條例》財罰5萬元；惟新規上路後遏阻成效仍然不彰，農委會只好再修法，將最低罰緩提高至20萬元，並於18日開始實施。截至23日止，遭裁罰5萬元共有17案、20萬元則有11案。

雖然遭裁罰的案例眾多，但也有人主動申報，與20萬元罰單擦身而過。來自廈門的宋先生24日上午搭機抵台，在入境前聽到機場人員宣導，猛然想起自己的身上帶了1包香腸，急忙上前自首，並將香腸從隨身行李中取出交付給現場人員；因宋男主動自首申報，並未攜帶違規肉製品入境，因此防檢局也未開出罰緩。

宋男說，這包香腸是他出門時親屬幫他帶的，主要是為了怕他路上肚子餓，至少還有點心可以吃。宋男表示，在廈門機場搭機前、甚至是飛機上或其他地方，從來沒有聽人說過不能攜帶肉類製品入境台灣，直到下機後聽到桃園機場人員宣導，這才知道事情的嚴重性，因此主動申報。

▲宋男表示，過去未曾聽聞來台不能攜帶肉類製品。（圖／東森新聞）