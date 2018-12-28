阻絕非洲豬瘟　海巡署加強查緝　118專線提供民眾檢舉

▲近日海巡署第八分隊針對岸際廢棄空櫃、空屋、防風林、消波塊及灘岸等處實施加強巡查。（圖／海巡署第八分隊提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

元旦連續假期期間，防杜非洲豬瘟疫情及槍、毒、爆裂物等危害物品入侵臺灣，海巡署北部分署第八岸巡隊於28日實施「元旦重點節慶岸際聯合威力掃蕩」暨誓師大會，針對際廢棄空櫃、空屋、防風林、消波塊及灘岸等處實施巡查，宣示海巡署全力防堵非洲豬瘟疫情傳入及查緝不法。

自12月27日起，由海巡署第三巡防區指揮部統合北部分署第八岸巡隊及艦隊分署淡水、新竹海巡隊實施擴大威力掃蕩，秉持「超前部署、阻絕境外、加強查緝、機先應處」等四大原則，針對岸際廢棄空櫃、空屋、防風林、消波塊及灘岸等處實施巡查，連續兩日共計動員1艇26車95人，同時持續性對進出港漁船實施全面性檢查，面對疫情，以最高的標準執行清查掃蕩，全力杜絕不法及防堵疫情傳入，以展現海巡署全力防堵非洲豬瘟疫情入侵及查緝不法之決心。

海巡署北部分署第八岸巡隊隊長李思賢表示，為防杜不法分子利用各種管道走農產品、私槍、毒及爆裂物進入國內、貫徹政府防杜豬瘟疫情決心，將以最高標準嚴守國境出入安全，請民眾配合各項國境檢查，並多加利用「118」免報案專線，舉報任何有關疫情或違法情事，獲報後將立即前往處置，避免造成社會動盪、不安，藉由擴大掃蕩行動，將有效打擊犯罪，將危害物品「阻絕於境外，杜絕於國內，以確保人民生命財產安全。