詹雅雯不來了　夢時代跨年晚會上演「瑜邁合體」有譜

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市夢時代跨年演唱會原本亮點之一就是邀請歌手詹雅雯，但後來現在因為「歌單喬不攏」，所以目前已經確定不會演出，不過現在高雄市政府又要出招，決定找來這位不是藝人，但卻是明星級的人物，就是高雄市長韓國瑜的競選對手陳其邁，也就是說在跨年時候，有可能在夢時代舞台上演「瑜邁合體」。

▲陳其邁被臨時點唱《紅豆》，趕緊滑手機找歌詞 。（圖／記者洪正達攝）

高雄市觀光局長潘恆旭表示，其實邀請前立委陳其邁一同跨年，大約在一個月以前就已經邀請了，而且韓國瑜市長相當看重這一件事情，也表達自己的誠摯之意，雖然在就職的時候，並沒有發邀請函給陳其邁，因為考量到他的心情，不過也同時邀請他來跨年，當時陳其邁回應離跨年還有一段時間，過一陣子再看看吧，最近還是持續在接觸陳其邁，對方則是給予有慎重考慮，但是潘恆旭還是強調：「到目前為止，還沒有決定要來」。

▲陳其邁臉書粉專封面，換上與蜘蛛人妹妹的合照。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

其實韓國瑜跟陳其邁之間關係真的非常微妙，因為在韓國瑜就職之前，兩個人都會透過網路直播，互相針對唱歌這件事隔空「調侃」對方，尤其是陳其邁在萬人咖啡會以後，在台上獻唱了《紅豆》等歌曲，韓國瑜也不止一次的告訴對方，自己唱歌比陳其邁好，所以這一次雙方能不能夠在夢時代跨年演唱會合體較勁歌藝，雖然陳其邁還沒有確定會出席，但是相信一定又會造成熱燒話題。