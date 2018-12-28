不排除集團操控！越南客假觀光真脫團　移民署陸續帶回長腿正妹

記者陳雕文／新北報導

政府為帶動東南亞旅客來台觀光，推出的「觀宏專案」卻爆發史上最大的脫團事件，內政部長徐國勇責成移民署及警政署成立專案工作，截至28日凌晨為止，累計查處到案人數計17人。餘131名越南觀光客尚未到案，移民署及警政署亦就尚未到案對象，依情蒐資料以及可疑處所，動員所屬人力強化查緝中。

▲觀宏專案脫團案，移民署陸續將人帶回，以下同。（圖／記者陳雕文翻攝）

移民署表示，在桃園中壢、新北市三重、樹林等地所陸續查獲長腿正妹，研判渠等自高雄入境後，陸續分批向北部移動，現階段調查，旅客自稱脫團目的，多是來臺探視親友或來臺打工，但也不排除背後可能涉及犯罪集團操控（比方賣淫），仍在循線調查中。

移民署解釋，為將其餘脫團旅客全數追緝到案，國境事務大隊已將脫團旅客全數列為出境口頭查詢對象，如有脫團旅客想在機場、港口自行離境者，國境線上將會有效攔阻，以瞭解脫團目的、在台具體動態及接觸對象。

越南客名聲超差！根據移民署資料，105年透過觀宏專案入境台灣的旅客共24,312人，其中違規的29人皆為越南旅客；106年入境人數增為101,793人，違規的33人中，32人是越南旅客；到今年11月底前，入境人數為98,744人，有348名越南旅客違規，違規人數暴增10倍！再加上這次逃逸的152人，越南旅客近3年的違規人數達561人！