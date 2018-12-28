快訊／浩鼎案一審宣判　前中研院長翁啟惠獲判無罪

社會中心／台北報導

前中研院長翁啟惠涉及浩鼎案，被依照2個貪污等罪嫌提起公訴，士林地院28日一審宣判無罪。另外涉及行賄、內線交易的浩鼎生技董事長張念慈，一樣宣判無罪。

▲翁啟惠。（圖／記者黃克翔攝）

本案因生技類股股王「浩鼎生技」公司，在2016年2月間的乳癌新藥解盲失敗，影響股價。檢調單位懷疑浩鼎高層疑似藉機出脫持股規避損失，因此進行偵辦。偵辦過程赫然發現，前中研院長翁啟惠疑似透過女兒翁郁琇，賣出浩鼎股票，也涉及內線交易。

經追查後，檢方查出翁啟惠與浩鼎董事長張念慈為舊識，並指控翁啟惠先在2011年接受張念慈的提議，以浩鼎1500張技術新股，作為交換中研院研究成果的對價；另外翁在2012年中研院長任內，以女兒當人頭收取張念慈行賄的3千張、市值9300萬元的浩鼎股票，並將中研院醣分子研究成果轉交給浩鼎。檢方因此依照2個《貪污治罪條例》「職務上收受賄賂罪」，起訴翁啟惠。至於翁啟惠涉及內線交易部分則不起訴，檢方另對張念慈等5名浩鼎高層，提起公訴。

案件審理期間，翁啟惠多次發表聲明，除了否認檢方起訴內容外，更強調「台灣輿論不想要知道真相，在名譽和人格謀殺了一位中研院長後，台灣又獲得了什麼？」也指責檢方起訴所稱的賄賂「所謂的1500、3000張股票，一個從未發行。」他說自己「對台灣只有無償付出。我的智產權無償奉獻給中研院。」但「台灣社會沒有興趣聽，只相信二年前聽到看到的『貪污』二個大字！」

本案於8月底辯論終結時，翁啟惠提到「假如我不是翁啟惠，會這樣相待嗎？」他強調自己受故鄉呼召，回台貢獻所學，但卻受到如此待遇。他也指出，檢方起訴當中有許多錯植誤解，會讓一個人一生的努力完全白費，清譽一夕崩盤。

