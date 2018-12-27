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改善風飛砂　饒慶鈴：關山鹿野流域是努力方向

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▲饒慶鈴聽取第八河川局及環保局簡報。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴聽取第八河川局及環保局簡報。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

正值東北季風及枯水期，也是風飛砂好發的季節，甫上任第二天的饒慶鈴縣長重視風砂防制問題，26日上午前往中華大橋及台東大橋上視察水覆蓋施作情形，對目前水覆蓋工程甚表滿意，希望能夠逐步改善風飛砂對於縣民生活的困擾。

環保局代理局長謝清泉說明，經過這幾年與八河局以水覆蓋方式共同努力來處理卑南溪防塵的措施，已獲得有效的改善，環保署也給予台東縣鼓勵，並有不少縣市來觀摩。

▲饒慶鈴聽取第八河川局及環保局簡報。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東卑南溪視水覆蓋施作情形。

水利署第八河川局則說，自台東大橋至出海口河段目前水覆蓋成效相當良好，目前已進入河川枯水期，首要工作即持續強化現有水土堤，並注意河川水位，需延長河水蓄留河床之時間，中上游河段，第八河川局仍會持續加強施做，包含關山電光大橋、鹿野寶華橋、利吉大橋上下游等，期加速各河段水覆面積，減低揚塵影響範圍，目前分為四個工區施作，覆蓋面積為287公頃。未來計畫清除中華大橋下卑南溪右岸防風林雜草，以利風動方向，不過，必須要與縣府農業處及台東林管處協商。

▲饒慶鈴聽取第八河川局及環保局簡報。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒縣長視察後表示，近年來在第八河川局與縣府環保局相互配合努力下，揚塵事件日已由9年前的每年31天降至個位數，尤其今年僅出現2天，這顯示水覆蓋工程發揮極大的功效。不過，鹿野關山一帶流域，近來風砂揚塵較嚴重，主要是裸露面積太大、河床逐年加高，增加施作困難，這部分要拜託第八河川局蔡局長協助，一起共同努力克服。

卑南溪風砂是大自然現象，雖無法完全消除，只能盡全力抑制，台東縣府將加強整合各項揚塵防護策略，例如請林務局協助增加防風林緩衝區、加強河岸沿線植被復育、提升築堤及修復效率等，透過中央與地方的相互支援合作，有信心可持續有效抑制揚塵發生。

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關鍵字：饒慶鈴,風飛砂,卑南溪,關山,鹿野

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