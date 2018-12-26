2派人馬砸車、丟彈1天打3場　一查都是...「網內互打」

記者邱中岳／台北報導

新北市1名男子與1名女住戶發生糾紛，各自撂人在大廳互毆，砸毀該女的車子，下午6時許，女子丈夫又率人砸毀男子車輛，最後晚上9時許，又一票人跑到士林將幫女子助陣的友人車輛砸毀，警方赫然發現2派竟都有同幫派的成員。

▲警方調閱監視器發現何男車子遭人砸毀。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，25日上午9時許，49歲的賴姓男子在大樓內與自稱住在15樓的住戶起衝突，但率人上樓理論時，謝女出面表示找錯人，見賴人多勢眾也叫人支援，雙方人馬在大廳直接大打出手，其中造成賴男1方有1名女子遭信號彈波及，但謝女車子也遭砸毀。

謝女眼看車子遭砸毀，不甘示弱找來丈夫幫忙，下午6時許，謝女丈夫又找了10多人在安康路尋找賴，一見到賴朋友的車就上前猛砸，警方到場後發現1顆未擊發的啞彈，懷疑與早上衝突事件有關。

▲刺青店員工看到大批人衝上門砸車，趕緊掏出鞭炮施放自保。（圖／記者邱中岳翻攝）

但沒想到晚上9時許，賴等人不甘示弱，又到幫謝女助陣的何姓男子的刺青店，將何男的車輛砸毀，刺青店內員工見惡煞上門，也緊急掏出鞭炮施放，讓附近民眾誤以為是雙方開槍鬧事。

新北市警方25日也將在大廳打架的17人，訊後依妨害秩序（聚眾鬥毆）、公共危險、毀損罪嫌函送法辦。另警方循線調查，發現賴與何都是竹聯幫龍堂成員，竟然發生「網內互打情形」，目前也將找來雙方人等釐清案情。