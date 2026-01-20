永和「闖空門大盜」栽了！背6條通緝連偷3民宅　得手72萬財物

▲有6條竊盜通緝的陳姓慣竊連闖3空門遭警逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區自2025年底起連續發生3起闖空門竊案，永和警方經長達一個多月的追查，成功鎖定一名行蹤飄忽、身背6條竊盜通緝的45歲陳姓慣竊。陳嫌在永和地區連續搜刮民宅，得手財物72多萬元，警方15日在新店將他緝捕到案，當場查扣iPhone手機、金項鍊及現金1萬2500元，全案依加重竊盜罪送辦，竊盜通緝部分依法解送歸案。

永和警分局表示，自2025年12月初至今年1月5日期間，轄區內接連發生3起住宅竊盜案。嫌犯作案手法極其老練，專趁住戶外出時段，利用工具撬開門窗闖入，並鎖定現金、黃金及高單價電子產品下手。經被害住戶清點，累計財損金額高達72萬多元。

永和分局獲報立即組成專案小組，調閱上百支監視器並分析比對作案特徵，確認這3起案件均為同一人所為。警方鎖定陳姓男子涉有重嫌。經清查身分發現，陳嫌早已是竊盜界的「老司機」，因涉及多起竊盜案，身背6條竊盜通緝。

經過連日埋伏，警方專案小組掌握陳嫌躲藏在新店區一帶，15日順利將陳嫌逮捕到案。在他身上查扣iPhone 16 Pro手機1支、金項鍊1條及現金1萬2500元，警訊後依加重竊盜罪移送新北地檢署偵辦，竊盜通緝部分依法解送歸案。

▼警方在陳男身上起獲手機、金項鍊及現金 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼陳男用工具破壞門窗闖空門 。（圖／記者陳以昇翻攝）