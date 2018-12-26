2020總統大選「4個太陽有誰相公」？　王金平神秘笑：現在姻緣還沒到

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜25日就職首日晚間就夜宿果菜市場，隔日凌晨3時28分早起巡視攤商、互相鼓舞士氣，過程中不斷聽取攤商意見；上午11時身穿招牌藍襯衫、挽起袖子正式進入市長辦公室辦公。另外，因有事無法參加就職典禮的王金平26日也會在親自到辦公室祝賀韓國瑜。

▲王金平南下祝賀韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）



記者一看見王金平抵達高市府便追問「麻將打得好嗎」、「有沒有相公」，對此王金平回應，「姻緣俱足每個人我們都要去拜託，現在姻緣還沒有到那時候。」另外針對朱立倫已經宣布2020，他則說，「祝福他，那我們再等一年的變化。」

王金平說，「這次由韓當選主政，競選到今天就職可以說他已經把整個高雄帶動，呈現有活力、新氣勢，大家都充滿希望的偉大城市，我們相信高雄市一定會大翻轉，成為國際上最活躍繁榮都市。」最後當記者再次問「4個太陽有誰相公」，王金平露出一抹神秘微笑搖頭快走。

韓國瑜則親自下樓迎接王金平，「非常感謝王院長出錢出力出汗，院長投入許多精力，他告訴我一句話讓我非常深刻，從事政治活動，要有人飢己飢人溺己溺的精神，政教合一。」

面對2020總統大選議題，韓國瑜向媒體笑稱國民黨內「馬、朱、王、吳」是檯面上的四顆太陽，就像在打麻將一樣，誰一上桌就天聽等自摸、誰相公都要讓他們自己發揮，自己只能在旁「幫大家捏背」。

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