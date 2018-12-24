饒慶鈴拔擢張志明任副縣長　縣政團隊大抵延續五星班底

▲即將接任台東縣長的台東議長饒慶鈴宣布副縣長由現任教育處長張志明擔任。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

準台東縣長饒慶鈴24日公布縣府新人事，副縣長由現任教育處長張志明擔任，教育處長及原住民族行政處處長分別由縣府林政宏秘書及原民處副處長方銘總陞任，秘書長及18位局、處長，包含3位政務官，全部留任。



饒慶鈴以「幸福縣政接班人」為競選文宣主軸，順利接下了縣長的棒子，她表示將延續黃縣長的五星級團隊，讓幸福繼續前行，創造富裕台東。她進一步指出，留才和穩定人事是最有效的激勵，明年度的預算已編列，由現任局處長執行，可以激勵他們更積極為縣民爭取更多建設和福祉。



54歲的張志明是東華大學教授，今年初借調縣府擔任教育處長，美國明尼蘇達大學教育政策與行政學博士，除了擔任教職，歷任台東縣教育局長、花蓮縣教育局長及副縣長。教育處長林政宏為法學碩士，曾任台東大學專員及縣府教育處科長、督學。現任原民處長吳慧琴因高雄市韓市長延攬入閣，由該處副處長方銘總陞任，方銘總是阿美族人，曾任卑南鄉公所主計主任、縣府主計處科長及秘書職務。



此外，對於約聘僱人員和臨時人員的去留，除了今年度表現不佳、或中央補助預算結束等原因之外，其餘人員皆續聘僱一年。

▲饒慶鈴以「幸福縣政接班人」為競選主軸，順利接下了縣長的棒子，她表示將延續黃縣長的五星級團隊，讓幸福繼續前行。



秘書長仍由陳明仁擔任，留任的政務主管有國際發展及計畫處長余明勳、農業處長許瑞貴及行政處長王邦賢，其他一級主管民政處長顏志光、財政及經濟發展處長盧協昌、建設處長吳慶榮、社會處長曹劍秋、地政處長沈碧恕、交通及觀光發展處長江慧卿、文化處長鍾青柏、主計處長廖美鳳、人事處長游梅子、政風處長余世銘、衛生局長黃明恩、稅務局長李素琴、消防局長管建興及警察局長劉崇智均無異動，另外環境保護局局長仍由縣府謝清泉參議繼續代理。

副縣長張志明，現年54歲，為現任台東縣政府教育處處長。其學歷為美國明尼蘇達大學教育政策與行政學博士。經歷有東華大學教授、台東縣教育局局長、花蓮縣教育局局長、花蓮縣副縣長。

教育處長林政宏，現年47歲，為現任台東縣政府秘書。其學歷為國立臺灣海洋大學海洋法律研究所碩士。經歷有台東大學專員、台東縣政府教育處科長及督學、台東縣立體育場場長。

原住民族行政處處長方銘總是阿美族人，現年54歲，為現任原住民族行政處副處長，於國立台東大學公共行政研究所碩士班進修，經歷有台東縣卑南鄉公所主計主任、台東縣政府主計處科長。