揪團9女16男最狂性愛趴　主辦人親送「女友大戰6男」3人起訴

▲ 和20歲女友揪團性愛摩鐵趴，男全程觀賞「9女19男大戰」。（圖／記者柳名耕翻攝，下同）

突發中心／綜合報導

台北市內湖警分局9月在知名連鎖汽車旅館破獲一起性愛趴，總共帶回9女、19男。警方調查發現34歲的張姓男子夥同讀大學的洪姓女友、黃姓女友人，透過LINE群組攬客，以「生日趴」的名義，在知名連鎖汽車旅店舉辦性愛派對， 訊後將3人依妨害風化罪嫌送辦。而台北地檢署調查後，認定張男和洪姓女友及一名黃姓女友人涉犯媒介性交罪，因此將3人起訴。

警方調查，張男等3人以LINE當作媒介，用「房間很多人」延攬客人，不定時的會用生日派對名義舉行性愛趴，通常都以3小時為一個單位，共吸引了200多人加入群組。

警方指出，34歲的張姓男子以「生日趴」的名義，替洪姓大學女友舉辦性愛派對，卻隱瞞了女大生是自己女友的身分，將她包裝成「單女」形象，吸引大批志同道合的「單男」前往參加。張男不僅以此滿足了洪女的慾望，同時還向參加者收費，而在場的人竟都不知道洪女就是張男的女友。

而警方帶回的男女當中，年齡大約是20至40歲，有些人甚至已婚了，其中最年輕的則是一名18歲的女大生；警方進一步調查發現，張男等3人負責場地、酒水及保險套等費用，男性要參加派對，要先匯款1000元，再到現場面交4500元，女性參加則是免費，還能賺3000元，而在旁觀賞的男女則要付500元。

由於張男等3人坦承犯案，全案訊後依妨害風化罪嫌移送法辦。案經檢方調查後，認為張男等人收費後還有盈餘，已構成營利，因此依媒介性交罪起訴3人。

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