明天最冷探10度「高山有望迎雪」　北東降雨機率增

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

強烈大陸冷氣團持續影響，明天晚間至後天清晨最冷下探10度，高山有望降雪，桃園以北及東半部降雨增多，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區要留意較大雨勢，整天感受濕冷。

中央氣象署預報員林定宜表示，強烈大陸冷氣團預計影響到周五，中部以北、東北部及東半部整天寒冷，最冷時間點在周三晚間至周四清晨，西半部及東北部低溫下探10至12度，花東14至15度，整天感受濕冷，周六、下周日逐漸回溫，輻射冷卻影響，早晚仍寒冷，中南部要留意日夜溫差大。

林定宜指出，隨著華南中層水氣移入，周四前台灣附近水氣較多，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨時間長，有局部較大雨勢，桃園以北降雨明顯，新竹及花蓮也有局部短暫雨，苗栗及台東為零星短暫雨，周五後降雨趨緩。

他表示，周六、下周日轉為東至東南風，迎風面仍有局部短暫雨，下周一天氣穩定，各地多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨，下周二又有東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

林定宜也說，明天至周五3000公尺以上高山、北部及東北部2000公尺以上高山有降雪機率。另外，周四前基隆北海岸、東半部及恆春有長浪；下周日、周一中南部清晨有局部霧或低雲，提醒民眾留意。

