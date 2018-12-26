搶看韓國瑜！女粉絲「躲市場女廁2小時」　還帶2大包禮物

▲韓國瑜上任第一天夜宿果菜市場 。（圖／地方中心翻攝，下同）

地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜就職典禮當天夜宿十全果菜市場，被媒體重重包圍隨身採訪，還有大批韓粉到場一睹風采，不過，卻傳出有名女韓粉，竟然偷偷躲在女廁裡面2小時，還自備2大包紅包袋和娃娃，就是想送給韓國瑜，最後被義勇軍發現，並通知警方將她帶離現場。

據《TVBS》報導，身穿紅色長洋裝的女粉絲被發現躲在廁所，第一時間辯稱是在PO文章，不過，工作人員和警方連忙要她盡快離開現場。不過，從她準備的袋子可見是裝了滿滿的娃娃和紅包袋，要送給韓國瑜，這時她才說，「高雄發大財，是金銀財寶」。

韓國瑜義勇軍則是表示，當時發現該名女子的物品丟在外面，人在廁所都不出來，覺得可疑，於是通知女警。韓國瑜在月中就預告就職第一晚要夜宿十全果菜市場，因為他說自己是從菜市場出來，是菜市場讓他學習、成長，所以決定睡在高雄十全果菜市場。

韓國瑜說，過去在北農常常站在第一線，所以就算當上高雄市長仍舊有這個使命，提到這次果菜市場準備的寢室，覺得非常的舒服，光是床鋪就已比過去北農時期的床舒服。

夜宿果菜市場的消息曝光後，大批粉絲25日早就到市場準備一睹韓國瑜風采，不少小吃攤與民眾預備「陪睡」，還有一名身穿低胸上衣的「九頭身爆乳妹」現身，販賣來自「韓國的蘋果」。她說，慶祝韓國瑜就職，發送「愛的蘋果」是一定要的，挑選來自韓國的蘋果，藉此慶祝韓國瑜走馬上任高雄市長，希望他能將高雄打造成「全台首富」。

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