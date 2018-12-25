宣誓就職台東縣長　饒慶鈴：讓豐饒慶祝的鈴聲響徹台東

▲饒慶鈴說：「我活出了我名字的意義」，「豐饒」「慶祝」「鈴聲」，讓豐饒慶祝的鈴聲，響徹台東。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣第18屆縣長就職典禮，25日在縣府藝文中心舉行，高票當選的饒慶鈴宣誓就任，包括馬英九前總統、饒穎奇前資政伉儷、公益平台基金會董事長嚴長壽、立委廖國棟、吳俊立前縣長等各界人士近千人前往觀禮。饒慶鈴表達將開啟三個應用程式：開放、整合與創新，讓台東升級，讓「台東出品」，就是品質保證。

典禮由原住民族委員會夷將．拔路兒主任委員前來主持監誓及監交，饒慶鈴在主持人監誓下，從監交人及卸任的黃縣長手中接過印信，完成交接儀式，全場均給予熱烈掌聲。

▲原住民族委員會夷將．拔路兒主委主持監誓及監交，饒慶鈴在從監交人及卸任的黃縣長手中接過印信，完成交接儀式。



典禮中，饒慶鈴縣長頒贈縣政首席顧問聘書予卸任的黃健庭縣長，希望黃前縣長未來能夠提供諮詢，繼續協助縣府團隊，讓台東再往前邁進。



受邀致詞的馬英九前總統致詞時表示，自己在全國縣市長中跟黃縣長通電話最多，黃健庭、台東是自己心中最軟的一塊；黃縣長能無中生有國際知名的熱氣球節慶，點石成金鐵人三項、國際衝浪等多項國際運動賽事，這是他最厲害的本事。

▲饒慶鈴宣誓就任台東縣長。



卸任的縣長黃健庭感謝台東鄉親給予他的支持，他表示台東已是一個品牌城市，有國際化的格局、有智慧化的佈局，他要衷心祝福饒縣長，縣政之路恩典滿溢，親民愛民、用智慧來施政、兌現競選時的承諾，讓台東人民安居樂業、豐衣足食，成為下一個五星縣長。



饒慶鈴縣長則指出，「無私奉獻的精神」是我在黃健庭縣長身上學習到的，感謝黃縣長九年來的奉獻，在台東創造了許許多多的奇蹟，讓總人口只有22萬的台東，一年竟然可以吸引上百萬的觀光客，一躍成為全球十大新興旅遊城市，縣政府的預算從120億成長到225億，台東也是全國六都之外第一個完成社會住宅的縣市。因為有黃縣長，台東真的不一樣了。她將延續黃縣長的幸福縣政，完成仍在進行中的57項工作、150億尚待執行的計畫，讓台東繼續幸福。

▲饒慶鈴聘卸任的黃健庭縣長為首席縣政顧問並頒贈聘書。



許多媒體朋友問，要怎麼超越五星縣長？饒慶鈴表示，說真的，要超越很難，但是站在巨人的肩膀上，我可以看得更遠。黃縣長成功打造了台東品牌，而我將擦亮、深化「台東」這個品牌的價值。讓「台東出品」，就是品質保證。



要怎麼讓台東升級呢？我將開啟三個應用程式：開放、整合與創新。她將帶領縣府團隊及地方各界擦亮台東品牌、創造台東價值，絕不辜負大家對我的期待。當我完成了我的承諾，台東就不只是台東，我將大聲地說「我活出了我名字的意義」：「豐饒」「慶祝」「鈴聲」，我要讓豐饒慶祝的鈴聲，響徹台東！