　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

宣誓就職台東縣長　饒慶鈴：讓豐饒慶祝的鈴聲響徹台東

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲饒慶鈴說：「我活出了我名字的意義」，「豐饒」「慶祝」「鈴聲」，讓豐饒慶祝的鈴聲，響徹台東。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴說：「我活出了我名字的意義」，「豐饒」「慶祝」「鈴聲」，讓豐饒慶祝的鈴聲，響徹台東。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣第18屆縣長就職典禮，25日在縣府藝文中心舉行，高票當選的饒慶鈴宣誓就任，包括馬英九前總統、饒穎奇前資政伉儷、公益平台基金會董事長嚴長壽、立委廖國棟、吳俊立前縣長等各界人士近千人前往觀禮。饒慶鈴表達將開啟三個應用程式：開放、整合與創新，讓台東升級，讓「台東出品」，就是品質保證。

典禮由原住民族委員會夷將．拔路兒主任委員前來主持監誓及監交，饒慶鈴在主持人監誓下，從監交人及卸任的黃縣長手中接過印信，完成交接儀式，全場均給予熱烈掌聲。

▲饒慶鈴說：「我活出了我名字的意義」，「豐饒」「慶祝」「鈴聲」，讓豐饒慶祝的鈴聲，響徹台東。（圖／台東縣政府提供，下同）

原住民族委員會夷將．拔路兒主委主持監誓及監交，饒慶鈴在從監交人及卸任的黃縣長手中接過印信，完成交接儀式。

典禮中，饒慶鈴縣長頒贈縣政首席顧問聘書予卸任的黃健庭縣長，希望黃前縣長未來能夠提供諮詢，繼續協助縣府團隊，讓台東再往前邁進。

受邀致詞的馬英九前總統致詞時表示，自己在全國縣市長中跟黃縣長通電話最多，黃健庭、台東是自己心中最軟的一塊；黃縣長能無中生有國際知名的熱氣球節慶，點石成金鐵人三項、國際衝浪等多項國際運動賽事，這是他最厲害的本事。

▲饒慶鈴說：「我活出了我名字的意義」，「豐饒」「慶祝」「鈴聲」，讓豐饒慶祝的鈴聲，響徹台東。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴宣誓就任台東縣長。

卸任的縣長黃健庭感謝台東鄉親給予他的支持，他表示台東已是一個品牌城市，有國際化的格局、有智慧化的佈局，他要衷心祝福饒縣長，縣政之路恩典滿溢，親民愛民、用智慧來施政、兌現競選時的承諾，讓台東人民安居樂業、豐衣足食，成為下一個五星縣長。

饒慶鈴縣長則指出，「無私奉獻的精神」是我在黃健庭縣長身上學習到的，感謝黃縣長九年來的奉獻，在台東創造了許許多多的奇蹟，讓總人口只有22萬的台東，一年竟然可以吸引上百萬的觀光客，一躍成為全球十大新興旅遊城市，縣政府的預算從120億成長到225億，台東也是全國六都之外第一個完成社會住宅的縣市。因為有黃縣長，台東真的不一樣了。她將延續黃縣長的幸福縣政，完成仍在進行中的57項工作、150億尚待執行的計畫，讓台東繼續幸福。

▲饒慶鈴說：「我活出了我名字的意義」，「豐饒」「慶祝」「鈴聲」，讓豐饒慶祝的鈴聲，響徹台東。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴聘卸任的黃健庭縣長為首席縣政顧問並頒贈聘書。

許多媒體朋友問，要怎麼超越五星縣長？饒慶鈴表示，說真的，要超越很難，但是站在巨人的肩膀上，我可以看得更遠。黃縣長成功打造了台東品牌，而我將擦亮、深化「台東」這個品牌的價值。讓「台東出品」，就是品質保證。

要怎麼讓台東升級呢？我將開啟三個應用程式：開放、整合與創新。她將帶領縣府團隊及地方各界擦亮台東品牌、創造台東價值，絕不辜負大家對我的期待。當我完成了我的承諾，台東就不只是台東，我將大聲地說「我活出了我名字的意義」：「豐饒」「慶祝」「鈴聲」，我要讓豐饒慶祝的鈴聲，響徹台東！

ET快訊
教長葉俊榮確定請辭　為台大校長遴選案下台
高嘉瑜臉書曬「就職8年對比照」　網驚：怎麼都沒變
盧秀燕就職送「谷關空氣瓶」　她傻眼求交換網推2實用方法

關鍵字：宣誓,就職,縣長,饒慶鈴,豐饒,慶祝,鈴聲,響徹,開放,整合,創新

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／一定不會忘記市民託付！　韓國瑜「中英雙語就職演說全文」

「神力女超人」白色旗袍亮相　「不科學」曲線包不住

韓國瑜就職進場　「愛與包容」揚起陳其邁競選歌曲　

南方崛起／熱情市民沿愛河高呼「選總統」　韓國瑜抵達典禮會場

影／盧秀燕草地就職　發送驚喜小物「谷關空氣」

林佳龍卸任演說展氣度　「需要他時一通電話」

善警歡度聖誕節　學童扮妝發糖報佳音

打擊山區犯罪　白河警執行清山專案！

宣誓就職台東縣長　饒慶鈴：讓豐饒慶祝的鈴聲響徹台東

「聖誕老人搶劫銀行被抓了！」　瑞芳警KUSO防搶演練超吸睛

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生

開放打工度假簽證也能應徵 時薪420元！東京徵「地鐵助推員」

海嘯襲印尼！至少釀222死843傷　9台人受困..台商逃死憶:都在發抖

陳水扁以「我看錢最輕」駁馬英九 網友狠酸：海珊最不愛打仗！

聲林之王生存週記(11)之場邊花絮

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

善警歡度聖誕節　學童扮妝發糖報佳音

打擊山區犯罪　白河警執行清山專案！

宣誓就職台東縣長　饒慶鈴：讓豐饒慶祝的鈴聲響徹台東

「聖誕老人搶劫銀行被抓了！」　瑞芳警KUSO防搶演練超吸睛

「議會新力量！」盼議事透明化　苗栗老議員「老神在在」

聖誕老公公不駕雪撬改開曳引機　朴子雙溪另類耶誕教育

基隆市新科議長蔡旺璉　林右昌：期許府會合作共創未來

瑞芳三安社區盼找回過往榮景　「把路走回來」共創幸福礦山

台東林管處公開深山紀實影片　揭露10人環抱紅檜巨木

保特瓶聖誕樹+夢幻燈海隧道　吉安鄉新增聖誕打卡景點

中職／富邦悍將展開重訓營　1月13日春訓開訓

郭董捐500萬盤纏挺韓國瑜買農漁產　承諾親赴高雄談投資

情侶必訪夜景！陽明山人氣景觀餐廳　絕美天空步道賞燈海

Volvo甜蜜騎上BMW...駕駛同年車牌還一樣！　網：交配季到了

馬來西亞：求你們把熊貓接回去吧　我們養不起了！

陳柏霖《火王》花式吻「親好親滿」　霸道總裁勾少女粉！

人夫體驗分娩「啊啊啊～」崩潰哀號　秒抱嬌妻：太偉大了

快訊／林森北路大樓1男墜落倒地　全身骨折無呼吸心跳搶救

去醫院看病哄牠進門！　落寞汪敲窗「垂眼目送」媽：早點回來

賞西湖、遊黃山、觀富春江...「最美線路」杭黃高鐵通車

睡一半轉頭…驚見「喪屍乳膠頭」　 女嚇瘋飆N字經：怎會有這種機X人

地方熱門新聞

國瑜夜市原10點要結束　警求民..

民眾瘋搶韓國瑜就職水果　工作人..

台南市正副議長選舉　郭信良出線

許淑華被指涉貪　擬向壹週刊抗議

青蛙跳又健行　少女不喝水排黑尿

嘉義太保嚴重車禍　1慘死1傷

高雄福容烘「高、韓」桂圓麵

中壢區金華里長謝岩介哥哥是「龍..

彰化小內閣1副縣長1處長「暫時..

假行善真行賄　吳銘賜遭提「當選..

高思博率議員　籲黃偉哲硬起來

韓國瑜就職「未演先轟動」攤商區..

林姿妙小內閣異動　呂莉莉婉拒接..

意外挖出200年遺址　建商善保..

更多熱門

相關新聞

烏來區代表正副主席爆賄選　1票100萬

就在全台各地開心慶祝新市長、議員等就職時，新北市烏來山地原住民區再爆區代表正副主席賄選案，1票100萬元。台北地檢署25日上午兵分2路再度發動搜索，傳喚包括區代表當選人在內10多人到案。其實這已經不是烏來第一次爆出賄選案，目前皆由北檢擴大偵辦中。

送「空氣」遭網批　吳皇昇：可回收

徐耀昌縣長就職　盼成全民縣長

花蓮首位女縣長　徐榛蔚：東廠操弄

「修修臉」美女醫師　坐鎮韓國瑜就職

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

少年賣腎換iPhone　7年後帥氣模樣全毀

滴妹「史上最大尺度」曝上空畫面

王彩樺站安迪告別式門口大哭臉腫

潘瑋柏嗆聲！楊丞琳「居家素顏」3000人看光

蜂巢詭異色混搭　神人解答網推爆

國瑜夜市原10點要結束　警求民：麥擱來了

應采兒現身嬰兒用品店　網：肚子好大

帕布颱風最快周四生成　跨年連假全台濕涼

交換禮物下限50元！他「掏2張鈔票」網吐了

企鵝妹考上台大！　亮出學員證

柯P就職「超極簡風」　15萬搞定不邀貴賓

全國正副議長名單1次看　綠僅3席

2019新制上路懶人包

長太醜被渣男退婚！單親媽整形翻轉人生

沙鹿男買便當遭槍襲　身上9彈孔慘死

更多

最夯影音

更多

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面