談「31條惠台措施 」　國台辦：22省市已落實取得積極成果

▲上海。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸國台辦2018年2月28日公布「31條惠台政策」，提供台資企業、台灣人同等大陸的待遇。國台辦發言人馬曉光今（26）日在例行記者會上表示，目前已有22省區市60個地方分別制定了落實「31惠及台胞條措施」的具體辦法，各地各部門積極推動政策落實，未來將適時研究推出更多新措施，為台胞、台企在大陸發展提供更多便利。

馬曉光今在例會上表示，迄今為止，大陸已有22個省區市60個地方分別制定落實「31條惠及台胞措施」的具體辦法，涵蓋東部地區全部省級行政區、中西部和東北地區大部分省級行政區以及全部計劃單列市。不少地方結合本地實際先行先試，為台胞台企提供更多的與當地居民和企業同等待遇。

▲東莞夜景（圖／CFP）

馬曉光透露，近一年來，據不完全統計，已有1000多家台企享受高新技術企業等各類稅收優惠，100多家台企獲得工業轉型升級、綠色製造、智能製造等專項資金支持，一些優秀台企成功中標了北京新機場、港珠澳大橋、杭州「印象西湖」大型燈光秀等政府採購項目，800多名台胞考取了多個熱門行業的職業資格，100多名台胞獲得各地「五一勞動獎章」、「勞動模範」等各類榮譽。

「31條惠台措施」除了顧及台資企業、台灣人同等大陸的待遇外，也希望藉此向台灣學子釋出善意。馬曉光也提到，「今年台生報考大陸高校的人數、台青來大陸就業實習的人數，以及由大陸就業創業機構提供服務的新增台企數量，均保持兩位數增長，越來越多台胞台企特別是台生台青選擇來大陸發展，實現人生理想。」

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／CFP）

馬曉光說，大陸方面將繼續針對廣大台胞台企普遍關心的問題，適時研究和出台更多新舉措，為台胞台企在大陸發展提供更多便利，創造更好條件。他表示，中共中央台辦、國務院台辦新批准5家海峽兩岸交流基地，分別是為四川宜賓李莊古鎮、福建寧德古田臨水宮、江蘇崑山慧聚廣場、北京中國人民抗日戰爭紀念館和北京台灣會館，新設交流基地不僅各具特色，既是當地重要文化資產，也承載著兩岸同胞共同的歷史記憶和文化傳承。