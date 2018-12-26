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非洲豬瘟廣東延燒　博羅縣養殖場再爆11豬發病全死

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▲▼非洲豬瘟，豬，養殖場。（圖／路透社）

▲非洲豬瘟疫情在大陸各省市蔓延。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

首例非洲豬瘟疫情8月在遼寧爆發以來，迅速在各省市蔓延，目前已造成23個省市自治區淪陷。大陸農業農村部25日證實，廣東省惠州市博羅縣一處養豬場「排查」出非洲豬瘟疫情，90隻生豬中有11隻發病全死。

據大陸農業農村部官網資料顯示，12月25日13 時，農業農村部接到中國動物疫病預防控制中心報告，經廣東省動物疫病預防控制中心確診，廣東省惠州市博羅縣一養殖戶發生非洲豬瘟疫情。截至目前，該養殖戶存欄生豬90頭、發病11頭、死亡11頭。

疫情發生後，農業農村部立即派出督導組赴當地。當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。

▲大陸目前有非洲豬瘟的疫區分布圖。（圖／翻攝自農委會官網）

▲大陸目前有非洲豬瘟的疫區分布圖。（圖／翻攝自農委會官網）

非洲豬瘟疫情在大陸延燒，目前已有23個省市自治區淪陷，截至12月25日為止，本月份已有20起病例傳出。廣東省在12月19日出現首起疫情後，12月22日及25日再傳疫情，香港和大陸相關部門目前已加強防疫工作，防止疫情再度擴散。

除了廣東珠海外，其他淪陷的省市包括青海、陝西、黑龍江、江蘇、重慶、浙江、安徽、河南、北京、上海、四川、吉林、內蒙古、遼寧、天津、山西、貴州、雲南、福建、江西、湖南與湖北。目前尚未傳出疫情的地區僅剩新疆、寧夏、甘肅、廣西、海南、山東、河北與西藏等8省市。

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關鍵字：非洲豬瘟,疫情,農業農村部,防疫,豬瘟,廣州,香港,豬肉

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