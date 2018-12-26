李明哲權益得到保障　國台辦：李淨瑜蓄意散步不實之詞

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／翻攝中新網）

大陸中心／綜合報導

民進黨前黨工、台灣非政府工作者李明哲在大陸服刑，李明哲妻子李淨瑜日前探監之後公開表示，李明哲在獄中遭「非人道」的對待。國台辦發言人馬曉光26日指出，「李淨瑜不斷罔顧事實，蓄意散布不實之詞，她的惡劣言行，已經對監獄正常執法工作造成了干擾」。

李明哲因網路言論，2017年3月遭中國大陸政府逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年。

馬曉光表示，「自李明哲在湖南赤山監獄服刑以來，各項權益均依法得到保障，不存在所謂食品過期和超時勞動的問題，另外他入獄前患有高血壓、糖尿病，現在血壓、血糖均在正常範圍」，「獄方按規定為其全額配備全新的禦寒衣服等，都有李明哲本人簽字確認；李淨瑜帶來的54本書籍，其中24本交給了李明哲本人，30本返還給了李淨瑜，兩個人均有簽字」。

▲李明哲妻子李凈瑜。（圖／台權會提供，下同）

此外，家屬信件均已轉交李明哲本人，其他渠道帶來的涉及違法內容的信件，獄方依規進行處理。馬曉光強調，「李明哲作為服刑人員，理應接受獄方監獄制度的管理」，並痛批李淨瑜「不斷罔顧事實，蓄意散步不實之詞，背後有其不可告人的政治目的，她的惡劣言行，已經對監獄正常執法工作造成了干擾」。