陸非洲豬瘟蔓延！廣州養殖場再爆9豬死　全大陸累積疫情增至100例

▲廣東市再爆非洲豬瘟疫情。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

首例非洲豬瘟疫情8月在遼寧爆發以來，迅速在各省市蔓延，大陸農業農村部19日證實，廣東省珠海市香洲區出現非洲豬瘟疫情。繼珠海市淪陷後，官方今（23）日再公告稱，廣州市黃埔區一處養豬場「排查」出非洲豬瘟疫情；這也是8月疫情爆發後，大陸官方公布的第100例非洲豬瘟疫情。

▲非洲豬瘟疫情在大陸蔓延。（圖／CFP）

據大陸農業農村部官網資料顯示，12月22日20時，農業農村部接到中國動物疫病預防控制中心報告，經廣東省動物疫病預防控制中心確診，廣東省廣州市黃埔區一養殖場「排查」出非洲豬瘟疫情。截至目前，該養殖場存欄生豬6027頭、發病30頭、死亡9頭。

▲非洲豬瘟病毒目前無疫苗可醫治。（圖／防檢局）

疫情發生後，當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。

非洲豬瘟自今年8月3日在遼寧省瀋陽爆發以來，疫情燒不停，8月共有5起疫情傳出，分別為遼寧、河南、江蘇、浙江及安徽；黑龍江、內蒙古及吉林在9月首傳疫情後，天津、山西、雲南、湖南及貴州也在10月出現首起非洲豬瘟案例；距離台灣較近的福建莆田市則是在11月8日出現疫情。

▲非洲豬瘟病毒在冷凍豬肉中可存活1000日。（圖／防檢局）

非洲豬瘟疫情在大陸延燒，目前已有23個省市自治區淪陷，截至12月23日為止，本月份已有18起病例傳出。12月23日通報的這起疫情，也是近5個月來，大陸官方公布的第100例非洲豬瘟疫情。

除了廣東珠海外，其他淪陷的省市包括青海、陝西、黑龍江、江蘇、重慶、浙江、安徽、河南、北京、上海、四川、吉林、內蒙古、遼寧、天津、山西、貴州、雲南、福建、江西、湖南與湖北。

▲大陸目前有非洲豬瘟的疫區分布圖。（圖／翻攝自農委會官網）

由於非洲豬瘟（Asfarviridae，ASF）目前沒有任何藥物或疫苗可醫，致死率為100%，自8月起從大陸東北向華中、華南逐漸蔓延，疫情急速升溫；目前尚未傳出疫情的地區僅剩新疆、寧夏、甘肅、廣西、海南、山東、河北與西藏等8省市。



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