辱華事件後…陸客在當地屢遭搶！　陸駐瑞典使領館續發安全提醒

▲瑞典斯德哥爾摩動物園島上北歐的博物館。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

瑞典和中國大陸今年9月因曾姓遊客一家人在旅館哭鬧一事，加上後續引發的辱華風波，雙方爭議不斷。大陸駐瑞典大使館當月23日在官網發布旅遊安全提醒，有效期至2018年12月22日；目前，大陸外交部領事司和駐瑞典使領館根據當地安全形勢評估後，決定續發安全提醒，有限期延至明年3月22日。

據領事直通車官方微信公眾號消息，大陸外交部領事司和駐瑞典使領館在9月23日發布了在瑞典中國大陸公民注意安全的提醒，有效期至2018年12月22日。不過根據瑞典當前安全形勢，現將該提醒有效期延至2019年3月22日，提醒陸客在當地旅遊務必加強自身安全。

▲大陸駐瑞典使領館續發安全提醒。（圖／翻攝自陸駐瑞典使領館官網）

該文提到，近期中國大陸遊客在瑞典的安全事件依然常見。近3個月，大陸駐瑞使領館已收到近40起陸客財物遭盜搶的報告，但瑞警方至今未通報偵破任何案件，大陸公民合法權益難以得到有效保障。

大陸外交部領事司和駐瑞使領館22日再次提醒，若有公民在瑞典的話，務必提高安全意識，合理規劃行程，慎重選擇旅遊地點和居住地區，加強安全防範。如遇緊急情況，請在確保人身安全的前提下，及時報警並與大陸駐瑞典使領館聯繫尋求幫助。

瑞典緊急求助電話：112（中國手機可直接撥打），非緊急報案電話11414（中國手機撥打+46-771141400）；外交部全球領事保護與服務應急呼叫中心電話（24小時）：+86-10-12308或+86-10-59913991；駐瑞典使館領事保護與協助電話：+46-763383654（手機）；駐哥德堡總領館領事保護與協助電話：+46-709395290（手機）。

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