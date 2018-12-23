影／深圳又見虐童！狠婦「連甩巴掌+扯頭髮」　8歲女童痛苦倒地

大陸中心／綜合報導

廣東深圳驚傳有女童遭虐，短短3分多鐘內不僅多次被兩男女摔打、腳踹，甚至還被扯頭髮、甩耳光。深圳市寶安區委宣傳部23日發布通報稱， 打人男女為小女孩父母，寶安區區婦聯已向當地法院申請女童人身安全保護令，安排專業社工和西鄉街道辦一起對女童進行陪護和心理輔導。

▲深圳女童遭虐。（圖／翻攝自微博）

大陸社群網站微博昨（22）日晚間瘋傳一段女童被毆打的影片，曝光畫面顯示1名女子拿著掃把在女童身上抽打，女童爬起來後又被多次摔打，一旁的男孩則是淡定地在寫作業。戴眼鏡的女子隨後又多次對女童連甩巴掌，甚至還抓著她的頭髮將她重摔在地；另名身穿「美團外賣」服飾的男子進門後，也拿著棍子毆打女童。

這段長3分16秒的影片，是由數段同一場景的監視錄影器拼接組成，上面的錄影時間寫道，事發時間從今年9月26至10月20日不等。深圳市寶安區委宣傳部今天發布通報表示，接此情況後，已立即展開確認，並於23日10時30分許，將影片中涉及的相關人員劉某華（男，廣東人，34歲）、陳某文（女，廣東人，33歲）及涉事女童（8歲）帶回轄區派出所調查。

▲女童的母親用掃把狠狠打她。（圖／翻攝自微博）

通報顯示，經警方詢問後，女童的父母對毆打女兒一事供認不諱，初步調查情況與影片相符；經法醫檢查，女童體表未發現明顯傷痕。

發佈影片的網友「王華禮」向南方都市報記者透露，他本身從事嬰幼稚教育培訓工作，影片是從一個家庭監控app上下載的，帳號密碼是女孩父親的牌友提供，對方向他反映這個家庭有家暴情況，希望王華禮介入解救女孩。

▲女童遭重摔在地。（圖／翻攝自微博）

寶安公安分局表示，目前正在依法調查處理。寶安區區婦聯已向寶安區人民法院申請女童人身安全保護令，安排專業社工和西鄉街道辦一起對女童進行陪護和心理輔導。

女童遭施暴的影片曝光後，在網路上引起熱議。網友紛留言表示「把孩子當沙包了嗎，看著真揪心」、「這女人簡直是變態啊，好心疼小姑娘」、「真的的揪心，看一次視頻哭一次」；也有網友為小女童感到不捨說道「求求她不要這麼平靜了，哭出來也好啊」、「太心疼小女孩了，被這樣毆打還乖乖不哭不鬧安安靜靜坐回去」、「對小女孩來說，這不是家，這是煉獄」。