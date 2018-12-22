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陸非洲豬瘟疫情蔓延　貴州再爆42生豬死「再添1例就破百」

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▲非洲豬瘟疫情蔓延，大陸已有19省淪陷。（圖／路透社）

▲非洲豬瘟疫情在大陸蔓延。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

首例非洲豬瘟疫情8月在遼寧爆發以來，迅速在大陸各省市蔓延。大陸農業農村部21日公告，貴州省黔南州龍里縣發生非洲豬瘟疫情，共有42頭生豬發病，全部死亡。官方表示，目前疫情已得到有效處置；疫情方面，目前全中國大陸已有23省市淪陷，再添一例，疫情數就達百例。

據大陸農業農村部官網資料顯示，12月21日8時，農業農村部接到中國動物疫病預防控制中心報告，經貴州省動物疫病預防控制中心確診，貴州省黔南州龍里縣某養殖戶發生非洲豬瘟疫情。截至目前，該養殖戶存欄生豬156頭、發病42頭、死亡42頭。

▲大陸目前有非洲豬瘟的疫區分布圖。（圖／翻攝自農委會官網）

▲大陸目前有非洲豬瘟的疫區分布圖。（圖／翻攝自農委會官網）

疫情發生後，當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。

非洲豬瘟自今年8月3日在遼寧省瀋陽爆發以來，疫情燒不停，8月共有5起疫情傳出，分別為遼寧、河南、江蘇、浙江及安徽；黑龍江、內蒙古及吉林在9月首傳疫情後，天津、山西、雲南、湖南及貴州也在10月出現首起非洲豬瘟案例；距離台灣較近的福建莆田市則是在11月8日出現疫情。

貴州省畢節市在10月25日首次出現非洲豬瘟疫情後，12月21日該省再爆第4起，這也是全大陸23省市的第99例疫情，只要再添一例，總體疫情就破百例。

非洲豬瘟疫情在大陸延燒，目前已有23個省市自治區淪陷，官方在12月19日通報的廣東珠海，為疫情首次進入珠江流域，由於位置鄰近港澳，讓香港民眾憂心。除了廣東珠海外，其他淪陷的省市包括青海、陝西、黑龍江、江蘇、重慶、浙江、安徽、河南、北京、上海、四川、吉林、內蒙古、遼寧、天津、山西、貴州、雲南、福建、江西、湖南與湖北。

ET快訊
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關鍵字：非洲豬瘟,疫情,農業農村部,貴州,紅腸,生豬

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