圓仔「脫單」有望　國台辦：兩岸專家正積極評估

▲熊貓圓仔。（圖／台北市立動物園提供）



記者蔡浩祥／北京報導

兩岸關係陷入僵局，波及到台北市立動物園大熊貓圓仔配對。不過，國台辦發言人馬曉光今表示，兩岸專家正在積極開展技術交流和評估，探討後續繁育合作的事項，「我和大家一樣，都期待圓仔盡快有好事喜事」。

有關今年大陸舉辦海峽兩岸暨港澳地區大熊貓保育教育研討會，我方代表遭拒絕參加。馬曉光澄清，「海峽兩岸暨港澳地區大熊貓保育教育研討會」自2009年以來已經舉辦了五屆，形成了專門探討港澳台大熊貓合作議題的有效的民間磋商機制。

他說，2019年將在北京舉辦第六屆會議，我們歡迎台北動物園屆時派員參加，共商大熊貓保護和繁育合作事宜。

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／翻攝人民網）

至於我方無法參與的會議，馬曉光表示，今年首次舉辦的「大熊貓保育與繁育國際大會暨2018大熊貓繁育技術委員會年會」，這個會議並非所有曾經參加過我剛才提到的兩岸暨港澳地區有關研討會的機構都能全部參會，這是兩個不同的會。

馬曉光強調，我們的態度大家很清楚，向台灣人民贈送大熊貓，這是大陸方面主動提出的善舉，是為了融洽兩岸同胞感情，增進兩岸同胞的相互瞭解，「我們將一如既往就大熊貓的保育工作開展兩岸交流合作」。