國台辦談「九二共識」：就像水和空氣一樣重要　

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／翻攝人民網）

記者蔡浩祥／北京報導

近日，針對部分媒體發布「九二共識」相關民調，陸委會發聲明稱，大陸要求台灣接受「九二共識」，就是為消滅中華民國。對此，國台辦發言人馬曉光表示，「九二共識」是經過兩岸雙方確認的共識，就像水和空氣一樣重要，不是誰強加給誰的所謂「政治前提」。

記者會現場，新華社首先提問，馬曉光表示，1992年11月，海協會和台灣海基會受權達成了各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識，這就是「九二共識」。

他強調，這是經過兩岸雙方確認的共識，不是誰強加給誰的所謂「政治前提」。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

馬曉光指出，「九二共識」的核心，就是確定了堅持一個中國原則這一共同認知，清晰界定了兩岸關係的性質。這不僅符合客觀事實，也符合雙方各自規定，同時得以暫時擱置難以解決的分歧，構建彼此間最基本的互信，進而在平等協商基礎上打開兩岸交往和對話的大門。

話鋒一轉，馬曉光痛批，民進黨當局上台後，拒絕接受一個中國原則，以各種說辭和詭辯來歪曲誣蔑「九二共識」，致使兩岸協商大門關閉，兩岸和平發展成果受損，台灣同胞的切身利益受到嚴重的傷害。

他也不忘提起剛結束的九合一選戰，表示越來越多的台灣民眾認識到「九二共識」與他們發展經濟、改善民生的願望息息相關，就像水和空氣一樣重要，認識到民進黨當局破壞「九二共識」，製造兩岸緊張對立，完全是出於一黨之私。