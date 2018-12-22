男大生花18元修眉　店家索7千5「紋成女眉」　網笑：超萌

▲男大生原本只是要修眉，沒想到店家竟然將他紋眉。（圖／翻攝自秒拍）

大陸中心／綜合報導

江蘇省蘇州市一名男大生覺得自己的眉毛不是很好看，便拉著同學一起去美容院修眉，本來只是打算花人民幣5塊錢（約新台幣22元，下同）稍微修容，沒想到美容師竟幫他們兩個「紋眉」，且紋上去的還是女款，一個人還要收人民幣1680元。兩人事後報警，經派出所協調，美容院願意退一半的費用；圖片在網路傳開後，網友紛表示「挺萌的呀」。

綜合陸媒報導，蘇州一名就讀大二的男學生小張，為了讓自己眉型更好看，決定想做一些改變，便拉著自己的好友小周去美容院修眉毛。兩人原本只打算花5塊錢，簡單用眉刀修的那種，但不敵美容師勸說，就糊里糊塗地答應紋眉。

▲美容院將男大生紋成女生眉型。（圖／翻攝自秒拍）

在紋眉的過程中，小蘇和小周兩個人一直是閉著眼睛，美容師還在一邊一直說好看，他們也就覺得應該很好看，心裡也很高興。好不容易等紋眉結束後，兩個人一看紛紛傻眼，美容師幫小周紋的眉毛竟然左右邊不一樣高，小周的眉型看起來也很奇怪。

由於兩人看了一下後都有說不出來的怪感，後來才發現美容師幫他們紋的眉毛，根本是女款的眉型。此外，美容院在事後竟要跟兩人分別收1680元，讓他們相當無奈。

▲2名男大生事後覺得眉型超怪，店家表示願意退還一半費用。（圖／翻攝自秒拍）

對於店家將修眉變成紋眉一事，兩人最後決定報警解決；經過派出所的調解，美容院退還一半的錢。消息一出，在網路上引發討論，網友紛留言表示「蠢萌蠢萌的，挺萌的」、「雖然很心疼，但還是有點想笑」、「這要是我，也不要錢了，我要把動手的店員眉毛給染綠色謝謝」；也有網友認為「修眉和紋眉天差地別，用剃刀和用刺針居然分辯不出來？還全程閉著眼睛，疼不疼自己不知道嗎？」、「有些人總覺得自己紋了眉就會好看，實際上……他們需要的是換頭」。