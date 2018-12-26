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賴清德：非洲豬瘟一旦襲台　衝擊相關產值2千億

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▲行政院長賴清德:非洲豬瘟一旦襲台　衝擊產值2000億元。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲行政院長賴清德說，一旦非洲豬瘟入侵台灣，將衝擊國內上中下游相關產業產值2000億元。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）    

記者陳崑福／屏東報導

行政長賴清德26日到屏東縣新園鄉鹽漁港視察非洲豬瘟緊急防檢疫演習時表示，海巡署固然在打擊毒品犯罪，已有相當顯著的成果，但在面對非洲豬瘟防疫工作，「我們剛開始」；下午在崁頂鄉焚化爐再度強調，一旦非洲豬瘟侵襲台灣，將直接衝擊上、中、下游產值約2千億元，必須嚴待因應。

▲行政院長賴清德:非洲豬瘟一旦襲台　衝擊產值2000億元。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲海巡署26日在屏東縣鹽埔漁港進行全面防堵非洲豬瘟演習▼

▲行政院長賴清德:非洲豬瘟一旦襲台　衝擊產值2000億元。（圖／記者陳崑福翻攝）

賴清德院長說，中國的非洲豬瘟已蔓延20幾個省市，台灣與中國一水之隔，透過小三通每年往返高達180多萬人次；經由其他路徑進來，一年高達800多萬人次。所以中央政府在12月28日已超前部署，成立中央層級的中央災害應變中心，由他擔任召集人、農委會代理主委陳吉仲擔任指揮官。

賴院長表示，各縣市政府現在都應開設應變中心，可以分級開設，也許現在可開設在農業及農政單位，一旦有疫情時，開設的層級必須提升；就像今天演習的模擬情境，一旦屏東潮州或萬丹發生疫情，縣府層級的應變中心就要開設，而農委會會根據疫情的輕重，設立分級開設標準，請各縣市政府務必通力配合。

▲非洲豬瘟。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲非洲豬瘟演練。

他指出，今天的演習包括診斷、疫情調查、後續善後三重點。其中養豬戶的特定獸醫在解剖階段就應採檢體且迅速送檢；且不能只送到家畜衛生試驗所做最後確定，應與台灣各地有病毒檢驗實驗室的大學合作，一旦疫情發生，才有辦法迅速確診，否則時間越久，蔓延的機會越大，對防治越不利。

根據法令規定，每個養豬場都有20%的空地，現在必須未雨綢繆，盤點各養豬場20%的空地位於何處，一旦疫情發生，必須就地掩埋，避免傳播，除非豬場無法掩埋，才會送到縣市政府準備的特定大型掩埋場。

焚化爐是最後的考量，一般的垃圾掩埋場完全不考慮，台灣現在的焚化爐因為分布不均，處理垃圾已受限，例如雲林無法處理，台南也飽和，部分垃圾需仰賴高雄協助。用垃圾焚化爐或垃圾掩埋場處理非洲豬瘟是做不到的，大家必須有此認知，除特定防疫要求外，焚化爐或垃圾掩埋場沒有空間做善後處理。

賴院長強調，防疫工作剛開始，一旦發生疫情，該如何處理是最辛苦的工作，也與每個縣市息息相關，必須繼續精進與加強，排定演習，降低台灣染上非洲豬瘟的風險。

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關鍵字：行政院長,賴清德,屏東,鹽埔,崁頂

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