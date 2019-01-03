宜蘭創生新亮點　賴清德看「宜蘭斑」

▲宜蘭地方創生新亮點，行政院長賴清德3日下午與宜蘭縣長林姿妙一同赴宜蘭壯圍鄉看「宜蘭斑」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

行政院國家發展委員會與宜蘭縣政府共同推動「設計翻轉，地方創生─宜蘭閒置魚塭活化發展計畫」成果豐碩，行政院院長賴清德在宜蘭縣長林姿妙陪同下，3日前往壯圍鄉活化魚塭示範點視察石斑、九孔養殖及「宜蘭斑」的品牌推廣情形，賴院長承諾將持續支持宜蘭縣政府，透過地方創生的執行讓青年返鄉創業尋夢，達成均衡臺灣的目標。

林姿妙表示，宜蘭縣擁有得天獨厚的地理環境，並在人才培育與科技發展的助益下，擁有許多知名的農漁特產品，地方創生計畫中所推廣的「宜蘭斑」更提升了宜蘭養殖業的品牌形象，並為相關產業帶來加值的效益，希望來自各地的民眾能多多來宜蘭品嚐在地農漁特產品，而縣府也將全力配合中央共同拼出宜蘭好生活。

宜蘭縣政府指出，宜蘭縣養殖漁村面臨青壯年人口外移、漁業年齡層老化、就業機會缺乏等問題，養殖漁業逐漸沒落，形成許多廢棄魚塭。該府2017年爭取行政院國家發展委員會「設計翻轉 地方創生」計畫，以壯圍鄉作為活化廢棄魚塭示範點，經盤點之後，再以當地養殖石斑為主，導入設計翻轉元素，推出「宜蘭斑」品牌，營造當地的養殖漁業新亮點。

這個計畫透過場域改造與加值，融合休閒漁業之產地旅行經營概念，挑選養殖業者、海歸養殖青年、地方社造工作者以及私廚業者等，進行創新營運輔導，吸引在地廢棄魚塭有意願轉型，創造閒置魚塭新的營運方式。於2019年度更以宜蘭養殖之品牌產品加值及業者能力建構、設計輔導及品牌規劃、在地宣傳推廣活動等方式強化與行銷宜蘭斑品牌形象，將在地養殖漁業產品行銷出去，吸引遊客打造魚塭養殖場域經營新亮點。