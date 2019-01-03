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爆分局長打壓調職！居民幫連署「再被懲處」員警崩潰　屏東分局回應了

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▲▼爆分局長打壓調職！居民幫連署「再被懲處」員警崩潰　屏東分局回應了。（圖／翻攝爆料公社）

▲王姓員警轄區內的居民連署表示支持。（圖／翻攝爆料公社）

網搜小組／綜合報導

警界再傳施壓事件？屏東分局一名王姓員警指控，他的爸爸跟鄰居發生衝突，對方竟找上議員跟分局長投訴，導致他除了被調到偏鄉外，考績還得到丙等，讓他在妻小跟工作間來回奔波，非常勞累，當地居民甚至簽署聯署書，希望他可以回到原轄區。對此，屏東分局也做出回應。

王姓員警在臉書社團「爆料公社」PO文表示，他的爸爸2018年7月12日跟鄰居爆發衝突，對方在沒有查證的情況下直接找上議員幫忙，進而向屏東分局長投訴，而他也立即被調到鄉下。

「我到底犯了什麼過錯？」王男說，他轄區內的里民得知後，更是幫忙貼出公告聯署文，上面至少有40人簽名，希望王姓員警可以不要離開，繼續留下服務；沒想到，分局長竟再次處分他，「從此就因為很多沒查明的事而不斷處份，我遠離家需請假照顧小朋友，又在107年底請請育嬰假2個月，年底回來上班，馬上考績打丙等」，讓他絕望地說，「我就要被追殺到沒工作了？到底我還可不可以活？」。

▲▼爆分局長打壓調職！居民幫連署「再被懲處」員警崩潰　屏東分局回應了。（圖／翻攝爆料公社）

▲王姓員警全文如上。（圖／翻攝爆料公社）

該文迅速引起網友熱議，有網友建議原PO，如果投訴內容不是事實，可以諮詢律師提起行政訴訟，也可尋求保訓會救濟，更可以找上葉毓蘭教授協助。

事後，屏東分局也留言回應，「王同仁你好： 我是屏東分局第二組組長吳怡賢，有關文內反映上揭二案（因尊重隱私不便於網路公開），均經本分局派員調查相關事證及訪談證人及台端陳述意見後簽處並報局核備在案，如就相關行政處分有疑義，均可循救濟途徑提出救濟，對於台端不經正常管道救濟之舉，本分局在此深表遺憾！」

▼屏東分局立即做出回應。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼爆分局長打壓調職！居民幫連署「再被懲處」員警崩潰　屏東分局回應了。（圖／翻攝爆料公社）

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關鍵字：屏東,分局長,,員警,打壓,調職,爆料公社

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