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九二共識、兩岸一家親　賴清德：都導向一國兩制

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▲▼大陸國家主席習近平2日有關兩岸關係的談話，3日在宜蘭視察的行政院長賴清德表示，感覺是對台灣的心戰喊話，且內容充滿矛盾。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲大陸國家主席習近平2日有關兩岸關係的談話，3日在宜蘭視察的行政院長賴清德表示，感覺是對台灣的心戰喊話，且內容充滿矛盾。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

行政院長賴清德3日在宜蘭下鄉考察時，針對大陸國家主席習近平2日提出「習五條」一事，他表示，習近平的發言聽起來更像是對台灣的心戰喊話，內容充滿矛盾，所謂的九二共識、兩岸一家親，都是朝向統一、導向一國兩制，沒有其他的空間。

▲▼大陸國家主席習近平2日有關兩岸關係的談話，3日在宜蘭視察的行政院長賴清德表示，感覺是對台灣的心戰喊話，且內容充滿矛盾。（圖／記者游芳男攝，下同）

行政院長賴清德表示，習近平聲稱和平卻不放棄武力攻台、聲稱求同存異卻又只有統一一途、聲稱尊重台灣人民意志，卻不尊重台灣人民的選擇，只有一國兩制，賴清德說，不管是「統一」或「一國兩制」，都違背了目前台灣的廣大民意，不會得到台灣方面的支持。

賴清德說，習近平高調地承諾兩岸在統一、實施一國兩制後，將會維護台灣人民目前的生活方式，但如果對照香港的情況，這些承諾只是更大的矛盾、更多的諷刺。他希望全國民眾經由習近平的談話，大家能夠覺醒，所謂的九二共識、兩岸一家親，都是朝向統一、導向一國兩制，沒有其他空間。

賴清德也說：「大家必須對自己有自信，團結面對，在這種狀況下不要有任何幻想、自欺欺人」，如果有人以為認同「兩岸一家親」就可以牟取經濟利益而不會喪失主權，又或者是自我定義所謂的九二共識存有「一中各表」的空間，但是習近平的談話清清楚楚，所謂的九二共識就是一中原則，導向統一、一國兩制，沒有其他模糊空間，存有幻想的人應該要覺醒，希望台灣能夠團結，經由習近平這篇對台灣的心戰喊話，大家能夠徹底覺悟，台灣只有走自己的路，團結才有未來。

另對於被問起總統府資政吳澧培和總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲等4人在報紙發表公開聲明，呼籲蔡英文總統應放棄參選連任一事，賴清德說，總統府對此已經有公開聲明，台灣處於內憂外患，在這種情況下，更需要凝聚國人的力量，大家要團結一致，這一點最重要。

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關鍵字：行政院長,賴清德,視察,宜蘭地方創生,九二共識,一國兩制

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