小綠人升格當爸！屏東限定「愛情紅綠燈」　秒變幸福家庭

▲ 求婚版小綠人！

圖文／鏡週刊

在韓國瑜於高雄打出愛情產業之前，其實屏東縣政府早在2018年2月的情人節，即推出求婚版紅綠燈，小綠人找到另一半後，還升格當爸爸，變成一家三口和樂融融。這可是全台僅見、屏東在地限定的紅綠燈。

原來屏東縣政府於年初情人節推出愛情紅綠燈後，又在5月9日母親節前夕，推出懷孕版與家庭版的紅綠燈，於是4款紅綠燈，讓小綠人從談戀愛、求婚、懷孕到生子，目前在屏東縣重要景點及路口設了約超過6、70處不同版本的進階版小綠人，為城市增加浪漫溫馨亮點。

▼屏東小綠人「紅燈」懷孕，「綠燈」變一家三口。

屏東市區或許沒有什麼熱門的旅遊景點，但近年在屏東火車站大變身之後，街頭居然藏有很多有趣的小設計。

市區慈鳳宮前的T字型路口，是屏東市每年辦大型活動的場所，然而路口旁出現一張長椅，上頭坐著一隻身著交警制服的斑馬警察，逗趣的畫面讓人忍不住要和牠來張合照，正準備過班馬線，仔細看行人交通號誌，卻暗藏玄機，這回小綠人不再形影孤單，而是有了另一半。

再往前走的屏東火車站也有亮麗風貌，像是站前草地上的「漫步屏東」，以屏東的陽光及各個車站做為設計概念，藉由一條從大武山延伸至屏東平原到海岸所構成的天際線，作為日出日落的起點與終點，一雙大大的鋼構步鞋象徵旅行的開始，而車站一樓大廳還有屏東藝術家撒古流Sakuliu的作品「太陽的小孩」，下回旅行屏東市，別忘了放慢腳步、細心留意，就能找到屬於這個城市的意外風景。



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