迪士尼官方授權聯名包！「奇奇蒂蒂」顏色竟相反...鐵粉人妻秒崩潰

▲他在迪士尼官方授權的網站上購買商品，結果奇奇蒂蒂的顏色竟然相反。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

仿冒品和正品常常會有色差，但當正品也出現色差時，反而會格外珍貴。一名網友的老婆是迪士尼「奇奇蒂蒂」的忠實粉絲，老婆生日前，他特地到官方授權的網站上訂了一個奇奇蒂蒂的帆布袋，想要給老婆一個驚喜，沒想到老婆生日當天，拆開外包裝一看，立刻發現花栗鼠們的顏色不太對，甚至質疑他買到假貨，讓他非常無奈。

奇奇和蒂蒂是迪士尼的卡通人物，2隻花栗鼠長相幾乎一模一樣，只是奇奇的鼻子是黑色的，身體是深咖啡色，而蒂蒂的鼻子則是紅色，身體是淺土黃色。一名網友在PTT網購版貼出一張照片，圖中有2個奇奇蒂蒂的帆布背帶，兩個圖案看起來並沒有太大差異，但仔細一看，其中一個的顏色好像不太對勁。

下面的那個袋子2隻花栗鼠的顏色竟然顛倒了！原來這是他在官方授權的網站上幫老婆買的生日禮物，「買來送老婆結果他一眼發現顏色相反，老婆一直問是不是買到假貨，但我明明就官網定的」，官網這項產品似乎也下了，而且為了等老婆生日，藏了好幾天，早就超過換貨期，讓他非常無奈。

網友們看到都覺得顏色顛倒太誇張了，「顏色相反欸，喜歡的一定馬上發現」、「這算瑕疵吧，即時過了7天鑑賞還是可以要求換貨」、「顏色怎麼可以不一樣！」、「瑕疵品」，但也有不少網友覺得官方版的顏色錯誤反而很特別，值得好好收藏，「這應該可以收藏起來了」、「還滿特別的耶」、「是正版來源的話，這反而有收藏價值吧」。

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