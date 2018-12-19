迪士尼控女會計虧空1.35億 狂買LV包還買房養小狼狗！

▲56歲的北村綠是迪士尼的超級粉絲，曾利用公款帶著多名情人同遊迪士尼。(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

日本神戶地方法院月13日就「神和商事」女會計巨額虧空案進行一審。被告北村綠被爆多年來挪用公款買奢侈品、還包養「小狼狗」。

北村綠目前僅承認虧空了3000萬(約810萬元新台幣)。但該土木工程公司老闆稱：她最少貪污了5億日圓(約1.35億元新台幣)。此案震驚全日本。

北村綠從1999年起擔任「神和商事」集團與子公司的會計。2017年底，公司社長神行武彥發現北村從2014年10月起、3年內挪用3000萬日圓公款購買大量名牌包和手表。

今年56歲的她更是迪士尼的超級粉絲。除了跟不止一名情人利用公款遊迪士尼之外，還買下一棟別墅打造成「迪士尼之家」。裡面不僅擺滿迪士尼玩偶，連壁紙都是迪士尼圖像！

上述事件顯示北村虧空的錢絕不止3000萬日圓。神行社長估計：北村實際貪污總額高達5億。他說：「如果公司盈利1億日圓，那麼，其中6000萬會被作為公司存款留下來。但公司如今並沒有存到這麼多錢。」

檢察官上周在一審中陳述：北村的月薪58萬日圓(約15.6萬元新台幣)。但2002年至2017年之 間她買LV包包的支出就超過2.15億日圓(約5000萬元新台幣)，此一數字相當於她近30年的薪水。

此外，北村還利用公款帶著多名情人遊迪士尼。據社長指出，其中一人比她還小15歲。此案將於2019年2月4日再審。