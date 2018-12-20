高雄「迪士妮」爆紅被抄！老司機驚見招牌下架　崩潰：還我白雪公主

▲「迪士妮」招牌下架，老司機們崩潰取暖。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社）

社會中心／綜合報導

準高雄市長韓國瑜曾揚言不惜代價引進「迪士尼樂園」，如今選後能否兌現還是未知數。但有眼尖網友發現高雄其實早有「迪士妮」，只是此妮非彼尼，而且客群完全「成人向」，是間制服酒店。由於名稱巧妙呼應韓國瑜政見，「迪士妮」近日曝光後引發網友瘋傳，不過疑似是樹大招風，19日隨即傳出招牌拆除，讓許多老司機相當惋惜，紛紛大嘆「沉船了」。

「我剛在FB看到，韓總沒有跳票，高雄真得有迪士妮！」有網友在PTT八卦版上貼出臉書頁面截圖，發現有高雄酒店搭上政見熱潮，還趁勢推出白雪公主、冰雪奇緣艾莎、睡美人、阿拉丁公主及美女與野獸等公主主題，名稱就叫「迪士妮」。

▲「迪士妮」連兩日在臉書上爆紅，引發網友討論。（圖／翻攝自臉書／加藤軍台灣粉絲團2.0）

許多網友看完後大讚有梗，不僅在臉書上瘋狂轉傳，還揪團朝聖。但此舉疑似太過高調，19日隨即傳出「迪士妮」招牌被拆下運走，引起民眾圍觀拍照，網上哀號聲不斷，紛紛留言表示：「等..等等阿，我還沒去你怎麼就拆了」、「來不及啦，快改名好萊塢」、「果然..被查水錶了」、「去過真的讚，只能追憶了」、「我還沒去開開眼界阿」、「才剛要爆紅就被拆了..」。

根據《鏡週刊》報導，「迪士妮」前身是創世紀精品會館，後來易主更名重新開張，經營模式相當新穎，店內除了不定期推出主題服裝搶客，還會祭出比基尼女郎及特別表演節目，只要猜題成功就送大禮，如今因為韓國瑜迪士尼樂園政見意外爆紅，也引起警方關切。

業者坦言，新聞曝光後承受很大壓力，後來私下得知警方已規劃臨檢，才先行一步暫停營業、請人拆招牌，但不會因此關門，只是先避避風頭，等日後平息再改名復出。

▲業者跟上迪士尼熱潮，推出公主系列主題。（圖／翻攝自臉書）

▲有網友拍下招牌被拆畫面，讓許多人不勝唏噓。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社）