開男友抽屜！抓包19支「有來頭ㄟ打火機」　她一看傻了：該放生嗎

▲原PO打開男友抽屜，發現許多打火機。（圖／資料照、翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

就算是另一半，許多人還是不喜歡對方來翻自己的衣櫃、抽屜，深怕有什麼秘密被洩漏。一名女網友表示，她打開男友抽屜後，發現一大堆不簡單的「打火機」，忍不住直問「該放生嗎？」看到照片後其他人秒懂，紛紛幫忙解釋「他應該是打火機供應商」、「他是人生觀察家」、「他有收集打火機習慣」。

一名女網友在臉書《爆廢公社》發問，「一打開男友的抽屜發現這些…該放生嗎？」仔細看看照片，原PO男友的抽屜裡塞滿各種打火機，數一數一共有19個，不過有些上面卻寫有「OO會所、百OO麗」等字樣，拿去Google後就會發現，居然是酒店的名稱。

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▲這…打火機來頭不小哦～（圖／翻攝自爆廢公社）

看到照片後，許多男網友秒懂，紛紛留言幫原PO男友解釋「基本上算年輕司機，因爲沒有寶OO、王O、金O 艾O」、「投資的產業這麼多，能放嗎」、「搞不好他的興趣是蒐集打火機之類的啊」、「說不定都是跟朋友借沒還的」、「這樣你就知道他消失時該去哪抓人了」、「花花世界走出來的男人以後才會笑看風塵」。

不過也有人建議，「該想想最近是什麼事情讓他壓力變大」、「放生吧！這一看是老司機」、「不一點是妳男朋友去的，像我也沒有去過，但是工作朋友給我的打火機都有這些廣告，當然也不是我朋友有去啊！所以妳要問清楚再決定，不要做出後悔莫及的事」、「當面問清楚，不要有誤會」。

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