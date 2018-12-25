台南市長宣誓就職　黃偉哲：沒有蜜月期將全力以赴

▲台南市政府12月25日上午於永華市政中心西拉雅廣場舉行台南市第3屆市長宣誓就職典禮，台南市新市府團隊正式上線。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府12月25日上午於永華市政中心西拉雅廣場，舉行台南市第3屆市長宣誓就職典禮，台南市長黃偉哲強調市府團隊沒有蜜月期，更不會有磨合期，「從今天開始就上緊發條，全力以赴讓市民過得更好」。

黃偉哲市長就職演說表示他將帶領市府團隊實踐施政5大願景，讓台南在「文化首府」的基礎上，打造能讓鮭魚返鄉的「產經重鎮」；對外引入技術與人才，將台南轉型成南台灣的「智慧新都」；對內強化在地產業、創業及就業發展，打造「創生城鄉」；最後則是扶老攜幼，讓台南成為市民的「希望家園」。

黃偉哲市長說台南是我們的故鄉，也是台灣文化的首都，市府團隊要讓市民感到更幸福、安全與光榮，他也會跟市府團隊一起守護文化、守護環境、守護市民，讓台南人以故鄉為榮。黃市長也指出，市政推動就像一列火車，只有前進、衝刺的空間，希望新的市府團隊能夠延續疼惜鄉土、苦民所苦、革除官僚氣息及更加深化市民的信任的施政理念。

行政院政務委員陳美伶也給予黃偉哲市長3個期許，第一、心中只有台南市民，無私無我才能夠創造大台南的榮景；第二、市政是專業，除了依法行政、貼近民意，也要尊重專業；第三、能夠在賴清德市長建立的8年既有基礎上，用堆疊、開枝散葉的方式來與時俱進，讓台南更進步、更發展，也讓體制穩固、價值永存，正如黃市長的競選標語「要做的更好、要過的更好」。

另外，李孟諺前代理市長祝福黃偉哲市長以及所率領的市府團隊，能夠珍惜市民的託付，傾聽民意、堅持價值、開創新局，帶領台南市政昌隆、市民安居樂業，走向另一個高峰。

典禮結束後，黃市長隨即進入市長辦公室簽署上任後的第一份公文，要求經濟部工業局停止展延龍崎區歐欣掩埋場的開發案，以保護月世界這樣的世界級自然景觀。