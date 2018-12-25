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林佳龍卸任演說展氣度　「需要他時一通電話」

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▲▼盧秀燕參加台中市長就職典禮，與林佳龍交接。（圖／台中市政府提供）

▲林佳龍在交接完印信後，發表演說。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長林佳龍25日在市長交接典禮致詞中，以「有點滿足又有點輕鬆」描述自己的心情。他表示，今天要把「甜蜜的負擔」也是重擔交給盧市長，他將以市民的角色一起體驗介紹台中的美好外，也請盧市長不要客氣，有需要時「隨時一通電話」，他都很樂意提供意見，展現氣度，也贏得現場熱烈掌聲。

台中市長林佳龍25日上午參加台中市長就職典禮，並親手將印信交給新科市長盧秀燕，隨後發表演說。

▲▼盧秀燕參加台中市長就職典禮，與林佳龍交接。（圖／台中市政府提供）

▲林佳龍與盧秀燕在就職典禮上交接印信。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕參加台中市長就職典禮，與林佳龍交接。（圖／台中市政府提供）

▲林佳龍上台後輕鬆與台下民眾揮手打招呼，盧秀燕在後方鼓掌。（圖／台中市政府提供）

林佳龍表示，他首先要恭喜盧秀燕市長跟新的市府團隊同仁上任，這個月來很多朋友見到他都很關心他的心情怎樣。老實說，他的心情有點滿足又有點難得的輕鬆，滿足是因為用4年時間把8年的功課都完成，就像學生提早寫完作業交件之後，多少有點成就達成的滿足；也因為這4年來，他的市府團隊競競業業投入市政，卸下這個重擔後，心情是非常放鬆。

他也說，今天要把這個「甜蜜的負擔」，實際上是一個重擔來交給盧市長，也相信一棒接一棒。城市的進步是一場接力賽，永遠沒有終點，只有在既有基礎上一天比一天更好。

林佳龍回憶4年前交接，他表示，當時曾提到，台中發展就像是穿著衣服改衣服，最重要的任務就是要讓台中能夠轉大人。「現在回顧來看，4年後的今天我交棒的此刻，也看到台中市成為台灣第2大都市，為台中量身製作的衣服也已經打造完成。如完成縣市合併升格為直轄市的台中市區域計畫，基礎建設得到中央支持，各種教育文化社會福利等軟實力成為宜居城市。」他的心情是滿足又有點放鬆，最主要是打造的基礎，期待新市長及團隊帶領下一定會更蓬勃發展。

林佳龍說，一個月前選舉開票那一個晚上，很多人關心他，問他下一站要去哪裡？他說，「台中永遠是我的家，280萬市民都是我心愛的家人！」既然是家，希望它更好，雖然家人間有時會意見不同、選擇不同，但無論如何都是一家人。他跟盧市長雖然選舉有競爭，那是階段性的。再來，他退下市長身分最大角色是市民，他會跟市民再一起去體驗，介紹台中的美好。(現場一陣掌聲)

▲▼林佳龍參加市長交接典禮，發表演說。（圖／記者李忠憲攝）

▲林佳龍台上演說中，台下民眾2度給予熱烈掌聲。（圖／記者李忠憲攝）

他也說，因為是共同的家，一定要讓家人有溫度，讓大家喜歡住在這裡，攜手同心為城市發展一起來努力。他也請盧市長不要客氣，有需要時隨時一通電話，他都很樂意提供意見。(現場再一陣掌聲)

林佳龍最後說，誠摯祝福盧市長及市民朋友，謝謝大家！謝謝台中！

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關鍵字：台中市長,林佳龍,盧秀燕,交接

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