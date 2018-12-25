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林姿妙就職宜蘭縣長　拚出宜蘭好生活

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▲▼林姿妙宣誓及交接印言就職第18屆宜蘭縣縣長。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼林姿妙宣誓及交接印言就職第18屆宜蘭縣縣長。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭新縣政！宜蘭縣第18屆縣長宣誓就職暨交接典禮，12月25日上午9時在宜蘭運動公園體育館舉行，新縣長林姿妙要為宜蘭出好生活，她說將加強推動公托育幼，提供學童免費營養午餐，讓鄉親都能夠安心顧家，她也會在兼顧經濟及產業發展下，守護宜蘭清澈潔淨好環境。

25日上午的宜蘭縣第18屆縣長宣誓就職暨交接典禮典禮，在金融監督管理委員會主任委員顧立雄監誓及監交下，林姿妙宣誓就職，後在宜蘭代縣長陳金德手中接下印信，正式接任第18屆宜蘭縣縣長。

▲▼林姿妙宣誓及交接印言就職第18屆宜蘭縣縣長。（圖／記者游芳男攝，下同）

林姿妙就職演說表示，縣長自古以來就是地方父母官的角色，受鄉親托付，承擔這個重擔，她會做好地方父母官的工作，會像愛護自己的子女一樣愛護宜蘭的鄉親，照顧每個細小與長輩，也會守護好環境，保障子子孫孫的未來，更要大力拼經濟，讓年輕人有出路。

而為了拼出宜蘭好生活，她要跟大家站作伙，加強推動公托育幼，提供學童免費營養午餐，讓鄉親都能夠安心顧家，她也會在兼顧經濟及產業發展下，守護宜蘭清澈潔淨好環境。為了拼經濟，她希望中央體恤宜蘭鄉親民生及產業發展需求，讓宜蘭鐵路高架工程立即動工，她也宣誓縣府將會加強推動觀光產業，檢討中興文創等造成財政負擔的公共財產，以及積極發展宜蘭的特色農業等政策，全力協助宜蘭的產業發展，創造更多就業機會。

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關鍵字：2018大選,2018宜蘭縣長,林姿妙,宣誓就職

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