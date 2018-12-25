黃偉哲就職台南市長　第一份批核公文是停止龍崎開發案

▲台南市長黃偉哲就職上任後，批核的第1件公文是發文要求經濟部工業局停止展延龍崎歐欣掩埋場的開發案。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市第3屆市長宣誓就職典禮25日上午市府西拉雅廣場舉行，新任市長黃偉哲在行政院政務委員陳美伶監交下，從卸任代理市長李孟諺手中接下印信，他承諾做一位守護文化、環境、守護市民的好市長，並強調就職典禮完成後，批核第一份公文是要求經濟部工業局停止展延龍崎歐欣掩埋場開發案。





台南市長黃偉哲要求就職典禮力求簡約風，採簡單隆重方式舉辦，經費控制在50萬元預算之內。市府安排台邦獨奏家樂團、西拉雅Onini樂團及瑞復大小聲鼓隊的表演揭開序幕。典禮由行政院政務委員陳美伶擔任監誓人，黃偉哲帶領新任市府團隊及各區區長上台宣誓就職。黃偉哲隨後也頒發里長當選證書，宣布所有民選首長正式上任，為台南市民服務。



黃偉哲說他將帶領市府團隊實踐施政5大願景，包括讓台南市在「文化首府」的基礎上，打造能讓鮭魚返鄉的「產經重鎮」；引入技術與人才，將台南轉型成南台灣的「智慧新都」；強化在地產業、創業及就業發展，打造「創生城鄉」；最後則是扶老攜幼，讓台南成為市民的「希望家園」。

黃偉哲強調，在他的想法市府就像一列火車，只有前進，沒有退後，他今天就點燃市府這列火車的引擎向前衝刺，火車沒有到站，就不會停止。



黃偉哲期許新的市府團隊要疼惜鄉土、苦民所苦。黃偉哲市長指出就職典禮完成後，他將進辦公室批核第1份公文，就是發文要求經濟部工業局停止展延龍崎歐欣掩埋場的開發案。另外，黃偉哲亦體會市民在納稅上的負擔，他承諾在財政健全的前提下，市府會著手規劃輕稅方案。