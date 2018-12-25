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南方崛起／一定不會忘記市民託付！　韓國瑜「中英雙語就職演說全文」

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地方中心／高雄報導

韓國瑜就職演說，一開始就用了詩人余光中的詩詞，還強調了「讓春天從高雄出發」，而且講詞當中，還說要讓高雄人當家作主，韓國瑜說高雄人用選票把責任託付給他，自己除了感謝以外，還有更深沉的責任。

▲韓國瑜就職演說 。（圖／地方中心攝）

▲韓國瑜就職演說 。（圖／地方中心攝）

《韓國瑜就職演書全文》

讓春天從高雄登陸
讓海峽用每一陣潮水
讓潮水用每一陣浪花
向長長的堤岸呼喊

太陽回來了，從南回歸線
春天回來了，從南中國海
讓春天從高雄登陸

這轟動南部的消息
讓木棉花的火把
用越野賽跑的速度
一路向北方傳達
讓春天從高雄出發

各位鄉親，各位貴賓，各位好朋友，大家早安，今天是中華民國107年12月25日，非常榮幸能和各位站在愛河的鰲躍龍門之前，一起迎接「鰲躍龍翔、南方崛起」的開端。

我以余光中先生的詩《讓春天從高雄出發》作為我今天演說的開場，是因為今年高雄市長選舉百分之一百是個「轟動南部的消息」並且「一路向北方傳達」，我們用200多天的時間，讓改變的春天轟動了北部、轟動了台灣、甚至轟動了全世界，可以說整個2018下半年，只要有華人的地方，都關心著高雄的一舉一動，所謂三十年河東、三十年河西、三十年的風水輪流轉，這一次，終於輪到咱們高雄當家作主、成為華人世界的焦點。

在此特別感謝我們偉大的高雄市民，勇敢的選擇了這一條轟動武林、驚動萬教的改變之路，各位交付到我手上的是一份乘載著278萬個殷切期待的神聖任務，我不能也不會辜負所託。當然，我也感謝歷屆的高雄市長、社會菁英以及全體市民，因為有你們對於高雄市的真心付出與用心建設，讓我們共同擁有了這一座如愛河流動著愛意與包容、如壽山承載著歲月與文化、如高雄港懷抱著夢想與遠方、如高雄縣孕育著美好與豐收的偉大城市。只可惜這座偉大的城市已經沈寂了太久太久，久到我們都忘了，它就像我們愛河上這一條蜇伏已久的巨鰲，熱切等待著一個飛躍天門、身價百倍的騰龍時刻。

這正是我為未來四年的任務所寫下的「高瞻四海貨暢流、雄企八方人和通、起心包容愛鄉土、飛鰲港都化騰龍」的真實初心。

然而，對於一條負債三千億的巨鰲而言，脫胎換骨的騰龍一躍不可能一蹴可及。

首先，在這個全球化的時代，為了做到貨暢其流、人和其通，高雄必須找回遺失已久的海洋精神，用愛與包容的態度讓高雄走向世界，也讓世界走進高雄，然而，讓貨賣得出去、錢/人進的來，高雄發了大財是一面為了還債、一面為了投資我們的下一代，因為未來我們高雄囡仔面臨的機會與競爭將不只來自台灣本島或海峽兩岸，而是來自四面八方、全球各地，所以市府接下來一定會徹底落實雙語教育與雙語城市的政策規劃，確保高雄的孩子們都具備國際視野與移動能力，他們不一定要離鄉背井，但只要他們願意，人人都能夠走遍世界亦無所畏懼。

除了擁抱世界，我們也不能忘記關懷鄕土，選舉期間我走訪了縣區與偏鄉，發現城鄉差距真是出乎我的意料，無論教育、醫療還是基層建設，處處存在著一個城市兩樣情的隠憂，其實我們縣區與偏郷就是高雄的金山銀山，隱藏了許多有形無形的城市資產，就連市區裡也有不少潛力股亟待開發，因此，未來市政府會做好人民的靠山，新的施政一定會朝著城鄉兼顧的方向努力，不只一視同仁、更要因材施教，讓蛋黃區與蛋白區發揮各自的優勢和長處，各顯神通、各得其所，務必讓大高雄的平衡發展、永續成長不再只是城市藍圖、而是城市實況。

我來自基層，在士農工商的崗位上都曾經摸滾打爬，大家都知道，我最樂在其中的工作就是賣菜郎，和這群看天吃飯、最接地氣的農民朋友們一起打拼的歲月讓我覺得歡喜踏實，也是這段經歷讓我認知到風調雨順屬於老天保庇、國泰民安卻是事在人為，所以我會永遠與基層站在一起，因為想讓每位市民朋友都有一份安居樂業的幸福生活，就是當初推動我站上這裡的起心動念，而我的理想並不止步於此，「打造高雄、全台首富」的君子之約，我韓國瑜不敢也不會讓它停留在一句選舉口號，因為高雄確實擁有先天條件可以成為一顆耀眼的亞洲明珠，只要市府與市民攜手努力去擦亮它的光芒，我們一定可以讓全世界刮目相看。

我同時也要鄭重向各位宣布，從今天起，高雄市屬於全體高雄市民，它不屬於任何政黨，也不屬於任何派系，在市府團隊的心中，沒有圍牆、只有道路，在高雄市民的眼前沒有顏色、只有幸福。此時此刻，278萬高雄市民以做高雄人為榮，有朝一日，我相信全球華人都會以做高雄人為榮!

Good morning, ladies and gentlemen. Honourable guests.

A year ago, no one believed that I would be standing here today, on this stage with you all. And now, I am honoured to say that we have made the impossible POSSIBLE.


Kaohsiung has come a long way. Things are tough and times can be rough. But through the ups and downs, I see its strength and potential. From the beautiful landscape, to the hardworking, kind-hearted people.

And I see hope. In everyone of your eyes, longing for a better tomorrow. So I would like to thank everyone who has supported me along the way. Without you, none of this would have happened.

Together, we will create more possibles from the impossibles.

Thank you, Kaohsiung. Thank you everyone.

最後，再次感謝偉大的高雄市民們，你們就是從高雄出發的春天，請各位繼續和我以及新市府團隊一起傳遞這場轟動全世界的高雄春天，讓高雄起飛、看南方崛起。

用278萬人的力量一起向全世界呼喊，高雄來了！

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關鍵字：韓國瑜,神力女超人,許淑華,愛河,就職典禮

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