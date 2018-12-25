六都就職典禮花費比一比　花最多的是她最省是他

▲六都市長。（圖／記者李帛窈整理製表）

政治中心／綜合報導

六都市長25日上午舉辦就職典禮，就職典禮花費比一比，台中市長盧秀燕花140萬元，花費最多，而最省錢的是台北市長柯文哲，僅花費15萬元。

據《蘋果日報》報導，柯文哲連任就職典禮僅花費15萬元，細看開銷名目，花費最大宗則是在市府一樓架設的電視牆，編列為9萬元，其餘6萬元則是雜項；省錢第二名是新北市長侯友宜，預算限縮約45萬元，邀請函與台中市長盧秀燕相同，採電子方式寄送；第三名是台南市長黃偉哲，經費控制在50萬元以內。

排名第四是桃園市長鄭文燦。桃園市政府新聞處長張惇涵表示，這次就職典禮，流程與4年前模式一樣，簡單不鋪張，卻展現桃園特色；邀請在地的龍潭愛樂管弦樂團、桃園市立國樂團、桃園敦青舞蹈團、復興園鄉的三光國小合唱團演出；至於就職典禮費用，原編列預算為99萬元，與4年前相同，經招標決標後，實際經費為97萬5千元。

據媒體報導，此次就職典禮花費最多的是盧秀燕，總共花費約140萬元，典禮總長約2小時，為六都市長就職典禮中舉行時間最長，因場地包舞台搭建費用，故費用較其他六都市長高；其次是高雄市長韓國瑜，高雄市府秘趙建喬表示，法定預算為98萬元，但公關公司則透露，若承包一場就職典禮是此數字，恐怕會賠死。

另一方面，就職典禮選擇地點方面，除了台北市長柯文哲選擇在室內舉行，其他五都市長都在室外舉辦，盧秀燕選擇在草地野餐方式舉行，創下歷任台中市長就職典禮新的方式，另韓國瑜是首位在愛河旁舉行就職典禮的高雄市長。