影／盧秀燕草地就職　發送驚喜小物「谷關空氣」

記者陳玉／台中報導

台中市第三屆市長宣誓就職典禮25日登場，新任台中市長盧秀燕致詞時先強調「拼經濟」是上任首要任務，指出台中是我們的家園、鄉親就是家人，沒有比在家園服務更光榮，未來四年一定會全力以赴，「建設富強美好大台中，從現在開始！」隨後，盧也親自發送驚喜小禮物「谷關空氣」給參與民眾。

▲新任台中市長盧秀燕25日舉辦「草地就職典禮」。（圖／記者陳玉攝，下同）



「各位偉大市民鄉親大家早！」，盧秀燕說，這是台中市第一次把市長宣誓就職典禮到戶外舉行。是因我認為，市民才是這場就職典禮的主角，人人可以參與，這是大家的就職典禮。

「未來四年，秀燕會秉持這樣的精神，永遠堅持和鄕親站在一起！」盧秀燕表示，市政一棒接一棒，首先要感謝林佳龍市長、歷任縣市長為台中市所做的奉獻和努力。台中的巨輪正在前進中，我受鄉親託付，接下市政下一棒，要繼續奮勇向前。

▲▼台中市長盧秀燕送給市民「谷關空氣」當作驚喜小禮物。

「未來四年，我們要拼經濟、拼經濟、再拼經濟！」盧秀燕強調，因為很重要，所以講三次。盧說，一定會強力執行競選時所提出的「台中富市3」經濟政見，也就是前店、後廠、自由港三大策略，讓貨出去、錢進來，台中經濟站起來。

盧秀燕說，台灣的經濟形勢非常嚴峻，大家一定要團結一心，目標一致，共拼經濟，讓在台中鄕親不要為生活擔憂。「未來四年沒有人可以阻止我全力拼經濟的決心」，這是未來四年最重要的任務之一。

盧也提台中空污，她說，今天把就職典禮選在戶外舉行，就是宣誓決心，要全力對抗空污、改善空污。因我們有權在戶外呼吸新鮮空氣；我們的孩子，不必因為空氣不好而取消體育課。未來四年，會強力整治空污，絕不妥協，請支持秀燕、做秀燕的後盾，重建台中清淨美麗的家園。

▲林佳龍、盧秀燕。



不只空氣要乾淨，政府也要廉潔、陽光透明。盧秀燕說，從政23年，始終清廉自持。身為市長，秀燕一定會要求市府團隊的操守及紀律，並且重視民意和公民參與。

盧也說，「我是一位媽媽市長」，會花比較多的心力在老弱婦孺政策上，讓其有所依靠，受到妥善照顧；另外，教育和文化是台中城市競爭力最重要的基石，不可用過度現實的角度去衡量績效，反而要加強相關的政策和預算，深化台中的教育文化底蘊，這是未來施政的重要信念。

盧最後說，「台中是我們的家園，鄕親就是家人。」沒有比在自己家園服務，照顧家人更快樂的事。謝謝大家相信秀燕，給秀燕機會，未來四年，團隊會全力以赴，全力衝刺。