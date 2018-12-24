馬推薦張善政給朱立倫當副手？ 朱：他是非常優秀的人才

▲「朱侯同框」出席新北平安夜活動，高唱聖誕歌。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長朱立倫與準新北市長侯友宜24日一同出席新北平安夜活動，朱立倫表示，明天在交接典禮後會向大家報告未來的競選辦公室相關事宜；受訪時被問到是否搭擋張善政參選2020，他表示張善政是一個非常優秀的人才。

至於前總統馬英九建議朱立倫搭檔張善政，朱立倫笑著表示，「我常常跟他見面，我前天晚上也跟他碰到面，如果我下次碰到面有機會再來請教他」。他也說，張善政是一個非常優秀的人才，他在科技界、在他的專業領域上，都得到大家的尊重。

朱立倫受訪表示，最後一個行程能夠參加平安夜得到大家的祝福，同時也祈禱，共同為台灣祈禱、為全民祈禱，希望全民都能夠平安，明天是耶誕節，大家能夠度過一個歡樂的耶誕節，非常感恩所有的市民給他八年服務的機會，今天晚上等下就要畫下句點，剛才也很謝謝侯友宜共同來參加今天的平安夜，那我們共同為未來的新北市來祈禱。

另外，前行政院長王金平有意參選總統，是否會變成朱立倫的對手，朱回應，黨內絕對不會是任何人的對手，大家最後出線的人一定要得到每位同志的祝福跟支持，大家都是朋友、大家都是同志。

朱立倫擔任新北市長最後一天與準市長侯友宜同框，參加「新北平安夜」合體高歌《平安夜》、《普是歡騰》兩首聖誕歌曲。牧師張茂松致詞時對著朱立倫說，「上帝將給朱市長更重要的任務，過去幾任總統都是好人，是我覺得他們沒有把台灣帶向未來」，牧師還笑著說「朱市長，巴不得以後見面可以改口，希望您有勇氣跨出去，腳掌所到之地都是您的」，暗示意味濃厚，也讓台上局處首長與全場觀眾都笑成一片。

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