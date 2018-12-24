「朱侯同框」唱聖誕歌　侯友宜：我在上帝的祝福下找到明天的新工作



▲「朱侯同框」出席新北平安夜活動，高唱聖誕歌。（圖／記者羅婉庭攝）



記者羅婉庭／新北報導

新北市長朱立倫與準新北市長侯友宜24日一同出席新北平安夜活動，，侯友宜在致詞時表示，雖然在他離開市府這段「失業的期間」，10個多月錯過許多活動，但他很感動平安夜這八年來每次都參加。侯友宜表示，「我在上帝的祝福找到明天的新工作。」

朱立倫擔任新北市長最後一天與準市長侯友宜同框，參加「新北平安夜」合體高歌《平安夜》、《普是歡騰》兩首聖誕歌曲。牧師張茂松致詞時對著朱立倫說，「上帝將給朱市長更重要的任務，過去幾任總統都是好人，是我覺得他們沒有把台灣帶向未來」，牧師還笑著說「朱市長，巴不得以後見面可以改口，希望您有勇氣跨出去，腳掌所到之地都是您的」，暗示意味濃厚，也讓台上局處首長與全場觀眾都笑成一片。

侯友宜表示，感謝上帝的祝福讓他見證這八年在朱市長的帶領下，市民廣場的耶誕樹從一個名不見經傳的「竹筍」變成全世界都看到最美麗的歡樂耶誕城，這份榮耀不只屬於上帝，也屬於所有市民朋友以及朱市長的團隊。侯也宣示未來要打造更智慧化、更國際化的歡樂耶誕城。

牧師張茂松更以聖經的典故勉勵侯友宜要「膽壯如獅」，當一位「智者不惑、勇者不懼、仁者無敵，智仁勇都具備的市長。」